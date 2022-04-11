شوف خصومات تصل إلى 60% على الجوالات بداخل مكتبة جرير بالسعودية

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تعلن شركة مكتبة الجرير المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن إصدرات جديدة من الهواتف النقالة الذكية بمميزات فائقة وتوافر الهواتف بألوان جذابة وموديلات عديدة وبخصومات وتخفيضات جبارة لا مثيل لها فقط وحصريا في شركة مكتبة الجرير. عروض شركة مكتبة الجرير على الهواتف النقالة الذكية: هاتف هونر 50 بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأسود منتصف الليل متوفر بخصم 16% ليصبح سعره بعد الخصم 2099 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال سعودي.

هاتف شاومي 11 لايت 5G سعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متاح باللون الكمأة الأسود متوفر بخصم 6% ليصبح سعره بعد الخصم 1399 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

هاتف شاومي 11T بسعة تخزين 256 جيجا بايت 5G وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الرمادي النيزكي متاح بخصم 7% ليكون سعره بعد الخصم 1849 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي. هاتف أبل أيفون 13 ميني 5G بسعة تخزين 512 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر متاح بخصم 4% ليصبح سعره بعد الخصم 4579 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 23 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4G إل تي إيه متوفر باللون البرتقالي بسعر 875 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون البرتقالي بسعر 1599 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف موتورولا موتو جي 51 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الفضي الفاتح بسعر 849 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 22 بلس بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأخضر بسعر 4149 ريال سعودي.

هاتف أوبو رينو 7Z بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5G متوفر بلون طيف قوس قزح بسعر 1499 ريال سعودي ومتاح عليه هدايا بقيمة 99 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون إس أي الإصدار الثالث متوفر بسعة تخزينية 128 جيجا بايت 5G متوفر بلون سماء الليل بسعر 2299 ريال سعودي.

هاتف شاومي 11T بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5G متوفر بلون أزرق سماوي ومتاح بخصم يبلغ 7% ليصبح سعره بعد الخصم 1849 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 60% على الجوالات بداخل مكتبة جرير بالسعودية - ثقفني

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