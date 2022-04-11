نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس جميع المدن وقت صلاة العيد في تونس هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس جميع المدن ، كما سنتعرف على موعد وقت صلاة العيد في تطاوين, زغوان, بنزرت, سيدي بوسعيد وغيرها من باقي المدن والمناطق في تونس ، ومن المتوقع أن نرصد لكم بعض من توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 داخل بعض المدن والمحافظات، وتفصلنا أيام على قدوم عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان، ويتبادل فيه الجميع برقيات التهنئة بقدوم العيد السعيد، فالآن نستعرض معكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس جميع المدن.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس

ويرغب الجميع الآن في معرفة موعد وقت صلاة عيد الفطر 2022 في تونس والدول العربية وبالتحديد وقت صلاة العيد بالساعة في عدد من العواصم والمدن العربية مثل موعد صلاة العيد في تونس الرياض والقاهرة وأبو ظبي والكويت الجزائر وغيرها من العواصم العربية، وسيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد استطلاع هلال شوال 2022 في تونس وهو الأمر المتعارف عليه دائما ويتبع المملكة العربية السعودية في ذلك بعض الدول العربية المتقاربة معها في التوقيت.

والآن إليكم موعد وقت صلاة عيد الفطر 2022 في تونس جميع المدن.

موعد صلاة عيد الفطر تطاوين : الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر زغوان : الساعة 5:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر بنزرت : الساعة 5:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر قصر هلال : الساعة 5:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر حمام الأنف : الساعة 5:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر الحامة : 5:41 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر قبلي : الساعة 5:45 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر القصرين : الساعة 5:43 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر الذهيبة: الساعة 5:41 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر بني خيار: الساعة 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المحمدية : الساعة 5:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر سيدي بوسعيد : الساعة 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر غار الملح : الساعة 5:32 صباحًا.

وبعد الانتهاء من معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تونس بالمدن والمحافظات ، سوف نتابع رصد موعد صلاة العيد في بعض الدول العربية بكافة المدن والعواصم العربية ذلك من خلال تقارير متتالية على موقعنا.