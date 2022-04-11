نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانا زنانة.. رابط مسابقة رمضان كرتون CN بالعربية وفرصة لربح iPhone 13 Mini وطريقة الاشتراك في المسابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت قناة كرتون CN بالعربية مع بداية شهر رمضان بإطلاق مسابقة مميزة لمتابعين هذه القناة، فهذه المسابقة عبارة عن بعض الأسئلة الخاصة بالمسلسل الكرتوني نانا زنانة والذي يعرض على هذه القناة، فالفائز في هذه المسابقة سيحصل على آيفون 13 ميني، لذلك نجد أن هناك تهافت بالبحث عن رابط مسابقة رمضان كرتون CN بالعربية.

رابط مسابقة رمضان كرتون CN بالعربية

لكي يتم الاشتراك داخل هذه المسابقة، فيجب علينا التوجه إلى الرابط المخصص لهذه المسابقة، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بخطوات الاشتراك في المسابقة بهذا الشكل الآتي:

أولًا نقوم بالتوجه مباشرة بالذهاب إلى الرابط المخصص لهذه المسابقة عبر قناة كرتون نتورك

وبعد ذلك نقوم باختيار الإجابة الصحيحة من السؤال الذي سيعرض أمامنا مباشرة.

ثم نقوم بتسجيل اسمنا بشكل صحيح، وذلك في الحقل المخصص له، وبعدها اسم الوالد، ثم نقوم بإدخال اسم العائلة.

وبعدها تأتي خطوة إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، فيجب كتابته بصورة صحيحة والتأكد منه.

ثم نقوم بالذهاب إلى أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ثم نقوم بالنقر على أيقونة موافقة ولي الأمر.

ومن بعدها نقوم بالنقر على أيقونة الاشتراك المتواجدة أسفل الصفحة، وبذلك تتم عملية الاشتراك بصورة صحيحة.

سؤال مسابقة رمضان كرتون نتورك بالعربية

إليكم كافة التفاصيل الخاصة عن هذا السؤال بهذا الشكل الآتي:

يتم طرح سؤال في كل أسبوع من شهر رمضان الكريم، وذلك على حسب متابعتنا لمسلسل نانا الزنانة.

فسؤال هذا الأسبوع هو، ما هي الفاكهة التي تفضلها نانا؟، وجاءت الاختيارات كالآتي: الموز، الفراولة، التفاح، فيجب على المتقدم لهذه المسابقة أن يختار واحد من هذه الاختيارات، وإذا كان متابعًا جيدًا للمسلسل، فسوف يقوم بحل هذا السؤل بكل سهولة.

وبذلك نكون قد طرحنا لكم رابط مسابقة رمضان كرتون CN بالعربية، حيث عرضنا الخطوات الأساسية التي يجب أن يتم اتباعها من قبل كل متقدم، وذلك بهدف الاشتراك في المسابقة والإجابة على السؤال بصورة صحيحة دون مواجهة أي صعوبة، كما عرضنا أيضًا السؤال الأول للمسابقة الرمضانية والتي أطلقتها هذه القناة، فالمسابقة ألقت ترحيبًا كبيرًا من جانب العديد من عشاق هذه القناة.