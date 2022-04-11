نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرب حظك للاشترك في مسابقة الحلم للربح بالجائزة الكبري وملايين الدولارات في المقال التالي
مسابقة الحلم هي أكبر مسابقة عربية يتنافس فيها ملايين الأشخاص كل عام للحصول على فرصة الفوز بمليون دولار من شبكة تلفزيون المملكة العربية السعودية MBC، ويرغب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم في معرفة كيفية الدخول في مسابقة الحلم من أجل الفوز بالجائزة الكبرى والتي يقدمهاالاعلامي الكبير مصطفى على قنوات MBC السعودية، وهي جائزة أحلام الجميع لتكون قادرًا لتحقيق أحلامهم بالدخول في المسابقة والفوز بالجائزة الكبرى أو بملايين الدولارات وجرب حظك
كيف يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكنك بسهولة الدخول في مسابقة الحلم 2022 حيث سيكون التسجيل مفتوحًا حتى 29 ديسمبر 2022 وسيتم الإعلان عن الفائز مباشرةً على قناة MBC أمام ملايين الأشخاص، لديك خيار التسجيل للحصول على الحلم وأن تكون أحد المشاركين في السحب التالي باستخدام إحدى الطرق التالية:
- الطريقة الأولى للدخول في مسابقة الحلم هي الذهاب إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي والنقر على “اشتراك” وإدخال رقم هاتفك وكتابة “حلم” أو “حلم” أو “ريف” ثم النقر على “تسجيل” ثم سأكون أحد المتسابقين في الجولة القادمة.
- الطريقة الثانية هي إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لك من قبل صاحب العمل الخاص بك بكلمات Dream أو Dreem أو Reve ثم الإجابة على السؤال التالي لتكون مؤهلاً للجولة التالية من مسابقة الحلم.
- الطريقة الثالثة والأخيرة للاشتراك في مسابقة الحلم هي تنزيل تطبيق الأحلام والتسجيل فيه والذي يمكن تنزيله واستخدامه على هاتفك.
أرقام الهاتف المشاركة في مسابقة الحلم لعام 2022
يجب على كل مشارك تقديم الرقم المناسب للبلد الذي يقيم فيه مع عدم وجود أرقام أخرى لأي دولة أخرى بشرط أن تقتصر المشاركة في المنافسة مع مصطفى الأغا على الأرقام التالية:
- اشترك في هذه الأرقام بـ “مصر”: اتصالات 95450 فودافون 95450 أورانج 95450.
- اشترك في الحلم بالاتصال على الأرقام التالية التي تبدأ بـ “السعودية”: زين 755505 موبايل 65044 ليبار 313131 فاجن موبايل 300300 الثريا 0088216101074.
- الأرقام التالية تستخدم من قبل “الكويت” لتسجيل الحلم: زين 96922 فيفا 50640 و جي إس إم 4141.
- الإمارات” يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم بالاتصال على الأرقام التالية: شبكة الاتصالات 6070 و 3636.
- من “البحرين ” للمشاركة في الحلم اطلب الأرقام التالية: Batelco 94000 و FIFA 98885.
- من بلد “المغرب” يمكن للمشاركين الدخول في المسابقة بالاتصال على الأرقام التالية: Noi 9669 و Orange 9669.
- “العراق” أقيمت مسابقة الحلم على الأرقام التالية: Asian cell 2266 Korek 2180 Zain 2833120.
- دولة “الأردن” يمكن الحصول على اشتراك الحلم بالاتصال على الأرقام التالية: Orange 98880 شركة أمنية 98858 وشبكة زين 98858 70.
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