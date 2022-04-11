جرب حظك للاشترك في مسابقة الحلم للربح بالجائزة الكبري وملايين الدولارات

مسابقة الحلم هي أكبر مسابقة عربية يتنافس فيها ملايين الأشخاص كل عام للحصول على فرصة الفوز بمليون دولار من شبكة تلفزيون المملكة العربية السعودية MBC، ويرغب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم في معرفة كيفية الدخول في مسابقة الحلم من أجل الفوز بالجائزة الكبرى والتي يقدمهاالاعلامي الكبير مصطفى على قنوات MBC السعودية، وهي جائزة أحلام الجميع لتكون قادرًا لتحقيق أحلامهم بالدخول في المسابقة والفوز بالجائزة الكبرى أو بملايين الدولارات وجرب حظك

كيف يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكنك بسهولة الدخول في مسابقة الحلم 2022 حيث سيكون التسجيل مفتوحًا حتى 29 ديسمبر 2022 وسيتم الإعلان عن الفائز مباشرةً على قناة MBC أمام ملايين الأشخاص، لديك خيار التسجيل للحصول على الحلم وأن تكون أحد المشاركين في السحب التالي باستخدام إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى للدخول في مسابقة الحلم هي الذهاب إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي والنقر على “اشتراك” وإدخال رقم هاتفك وكتابة “حلم” أو “حلم” أو “ريف” ثم النقر على “تسجيل” ثم سأكون أحد المتسابقين في الجولة القادمة.

الطريقة الثانية هي إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لك من قبل صاحب العمل الخاص بك بكلمات Dream أو Dreem أو Reve ثم الإجابة على السؤال التالي لتكون مؤهلاً للجولة التالية من مسابقة الحلم.

الطريقة الثالثة والأخيرة للاشتراك في مسابقة الحلم هي تنزيل تطبيق الأحلام والتسجيل فيه والذي يمكن تنزيله واستخدامه على هاتفك.

أرقام الهاتف المشاركة في مسابقة الحلم لعام 2022

يجب على كل مشارك تقديم الرقم المناسب للبلد الذي يقيم فيه مع عدم وجود أرقام أخرى لأي دولة أخرى بشرط أن تقتصر المشاركة في المنافسة مع مصطفى الأغا على الأرقام التالية: