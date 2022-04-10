نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحد من فاتورة الكهرباء العالية احذر 3 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها في المقال التالي
الكثير من الأجهزة الكهربائية تعمل على استهلاك الكثير من الطاقة، ويمكننا بذلك تقليل حجم الطاقة المستهلكة فيها من خلال الترشيد الذي نقدمه لهذه الطاقة في الكهرباء من خلال تقليل تقليل استخدام هذه الأجهزة، ويوجد بعض الأجهزة المعروف عنها بأنها تقوم بسحب الكثير من الطاقة، لذلك فعلينا ترشيد استهلاكها، ومحاولة عدم التعرض إليها وفتحها إلا في حالة الضرورة فقط.
التخفيض من أرتفاع فاتورة الكهرباء
يوجد بعض الإرشادات الهامة التي من الممكن أن يتم من خلالها تخفيض استهلاك الكهرباء، وهي عبارة عن الآتي:
- عدم ترك الشواحن سواء كانت شواحن الهواتف النقالة أو أي شواحن أخرى مثل شواحن اللابتوبات في مصدر الكهرباء بدون استعمالها.
- عدم ترك الكمبيوتر المتصل بالكهرباء في الشاحن لفترة طويلة، لأن هذا قد يسبب استهلاك كبير في الطاقة المهدرة.
- محاولة ضبط بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على تايمر على عدد قليل من الوقت، مثل المايكرويف أو الفرن الكهربائي.
- عدم تشغيل مكيفات الهواء عند عدم الضرورة والحاجة إليه.
- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة فقط، والابتعاد عن المصابيح التي تستهلك الكثير من الطاقة.
أجهزة تعمل على سحب الكثير من الطاقة
وهذه الأجهزة هي:
- جهاز المايكرويف: إن جهاز الميكرويف يعمل على سحب الكثير من الطاقة التي يبلغ متوسطها من 1000 وآت حتى 1700 وات، أي يقوم بسحب 1 كيلو إلى 1.7 كيلو وات، وهذه القدرة كبيرة بالنسبة للأفران التي تعتمد على الغاز.
- جهاز التكيف: إن جهاز التكيف أيضًا يقوم بسحب الكثير من الطاقة، ولذلك فمن الأفضل الترشيد في استخدامه، وضبط منظم الحرارة على درجة لا تقل عن 78 درجة فهرنهايت.
- جميع موصلات الحرارة.
- كل الأجهزة التي تعتمد على تحويل الطاقة إلى حرارة تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، مثل المكواة، والمدفأة، والفرن الكهربائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الحد من فاتورة الكهرباء العالية احذر 3 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.