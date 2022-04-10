كيفية الحد من فاتورة الكهرباء العالية احذر 3 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

الكثير من الأجهزة الكهربائية تعمل على استهلاك الكثير من الطاقة، ويمكننا بذلك تقليل حجم الطاقة المستهلكة فيها من خلال الترشيد الذي نقدمه لهذه الطاقة في الكهرباء من خلال تقليل تقليل استخدام هذه الأجهزة، ويوجد بعض الأجهزة المعروف عنها بأنها تقوم بسحب الكثير من الطاقة، لذلك فعلينا ترشيد استهلاكها، ومحاولة عدم التعرض إليها وفتحها إلا في حالة الضرورة فقط.

التخفيض من أرتفاع فاتورة الكهرباء

يوجد بعض الإرشادات الهامة التي من الممكن أن يتم من خلالها تخفيض استهلاك الكهرباء، وهي عبارة عن الآتي:

عدم ترك الشواحن سواء كانت شواحن الهواتف النقالة أو أي شواحن أخرى مثل شواحن اللابتوبات في مصدر الكهرباء بدون استعمالها.

عدم ترك الكمبيوتر المتصل بالكهرباء في الشاحن لفترة طويلة، لأن هذا قد يسبب استهلاك كبير في الطاقة المهدرة.

محاولة ضبط بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على تايمر على عدد قليل من الوقت، مثل المايكرويف أو الفرن الكهربائي.

عدم تشغيل مكيفات الهواء عند عدم الضرورة والحاجة إليه.

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة فقط، والابتعاد عن المصابيح التي تستهلك الكثير من الطاقة.

أجهزة تعمل على سحب الكثير من الطاقة

وهذه الأجهزة هي: