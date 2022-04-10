نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا على أجهزة المطبخ بخصومات رمضانية تصل إلى 50% من موقع اكسترا extra في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي توفرها الشركة حتى يتم تواجدها بسعر قليل ومناسب ومتوافق مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية، حتى يستطيع كل شخص أن يستحوذ ويحصل على كافة متطلباته واحتياجاته سواء كانت من الأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات المنزلية أيضًا، حيث تعد الشركة من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المركزية والمالية في المملكة العربية السعودية.
تنزيلات اكسترا الأسبوعية 50% خصم لمدة ثلاث أيام اغتنم الفرصة وتسوق الآن
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في عرض وتقديم أقوى الخصومات الكبيرة مع أروع العروض المذهلة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، كما أن الشركة تكون متميزة في تقديم هذه العروض والخصومات بالسعر المناسب والمتوافق مع كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون من الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على قلاية الزيت الكهربائية من النوع مولينكس سوبر أونو حجم 1.5 كيلو جرام 1800 واط تكون بسعر 299 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- قلاية الزيت مع حوضين من النوع برنسيس مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 299 بدلًا من 469 ريال سعودي.
- المقلاة الهوائية من النوع برنسيس الذكية حجم 4.5 لتر 1500 وات مصنوع من الاستيل مع خاصية التحكم من خلال الهاتف تكون بسعر 379 بدلًا من 569 ريال سعودي.
- إيزي فراي من النوع تيفال حجم 1.6 كيلوغرام 5.6 لتر 1700 واط تكون بسعر 599 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- المقلاة الهوائية من النوع كلاس برو حجم 3.2 لتر مع التحكم الكتروني يكون بسعر 199 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- كيبل اتش دي ام اي من النوع هايفن عالي الدقة 1.5 متر يكون بسعر 55 بدلًا من 69 ريال سعودي.
- مكبر الصوت الخارجي من النوع ماجيك ستار تدعم البلوتوث مع جهاز التحكم باللون الأسود تكون بسعر 249 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- حامل حتى 5 ريموت من النوع براتيك باللون البني الداكن يكون بسعر 33 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- غطاء كيبل عرض 2 سم من النوع براتيك والطول حتى 5 متر باللون الأسود تكون بسعر 29 بدلًا من 49 ريال سعودي.
- حامل سماعة الرأس من النوع فيت جير من الألومنيوم مع حامل الجوال الذي يكون قابل إلى الإمالة باللون الفضي يكون بسعر 39 بدلًا من 49 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تنزيلات اكسترا على أجهزة المطبخ بخصومات رمضانية تصل إلى 50% من موقع اكسترا extra على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.