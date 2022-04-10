نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث تنزيلات مكتبة جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني وخصومات الجوالات اللابتوب والأجهزة اللوحية في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعوديةن تكون مكتبة جرير من ضمن أشهر المكاتب الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في الأسواق المركزية وأيضًا المالية، حيث أن هذه المكتبة يكون متوفر ومتواجد بها كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير قد وفرت وقدمت جميع الألعاب التي يريدها ويطلبها كل طفل مقيم بالمملكة العربية السعودية.
تنزيلات ضخمة من عروض مكتبات جرير الرمضانية لفترة محدودة Garir على جميع الجوالات الحديثة
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعمل على تقديم أكبر الخصومات القوية التي تصاحبها أكبر العروض الرائعة جدًا، وكذلك فإن تلك المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي تختص لبيع كل السلع والمستلزمات التي يرغب بها ويحتاجها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه العروض والخصومات التي تقوم بعرضها مكتبة جرير تتوافر بالسعر الذي يناسب ويلائم كل مواطن متواجد بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على هاتف من النوع شاومي ريد مي 9 سي سعة 64 جيجابايت 4 جي رام باللون الأزرق الأرجواني يكون بسعر 519 ريال سعودي.
- هاتف من النوع أوبو رينو 7 حجم 256 جيجابايت 8 جي رام باللون الأزرق استارترايس سعره يكون 1999 ريال سعودي.
- سعر الهاتف من النوع هواوي نوفا SE 9 سعة 128 جيجا بايت 8 جي رام باللون الكريستالي الأزرق يكون 1199 ريال سعودي.
- لينوفو 5 ايديا باد من الجيل الحادي عشر حجم 14 بوصة يكون بسعر 2599 بدلًا من 2849 ريال سعودي.
- ورق التجليد من النوع ديزني ميراكلس باللون الأحمر تكون بسعر 13.8 ريال سعودي.
- رول تحديد اللاصق باللون البني أو البيج يكون بسعر 12 ريال سعودي.
- شارات الحائط من النوع روكو يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- اضمامة المذكرات من النوع روكو عدد 20 ورقة يكون سعرها 20 ريال سعودي.
- دفتر ريكورد من النوع روكو عدد 40 صفحة يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- فسيفساء الاكريليك باللون الذهبي يكون سعرها 13 ريال سعودي.
- سعر خيط الصيد باللون الأبيض يكون بسعر 11.5 ريال سعودي.
- فسيفساء الأكريليك باللون البرتقالي العادي عدد 100 قطعة 2 * 10 * 10 مم يكون سعرها 13 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف احدث تنزيلات مكتبة جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني وخصومات الجوالات اللابتوب والأجهزة اللوحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.