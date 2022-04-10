شوف خصومات اكسترا الكبرى بنصف السعر على كل الأجهزة مع هدايا مجانية ضمن عروض رمضان

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خصومات اكسترا الكبرى بنصف السعر على جميع الأجهزة مع هدايا مجانية ضمن عروض شهر رمضان، يتوفر هاير ثلاجة 10.2 قدم ارفف زجاج متحركة بخار باللون الأبيض بسعر 1799 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم إنفيرتر زجاجي أسود بسعر 3999 ريال بدلاً من 5399 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم. خصومات اكسترا الكبرى بنصف السعر تتضمن عروض الأجهزة الكهربائية تخفيضات مذهلة : يتوفر ال جي ثلاجة 26.7 قدم كمبريسور إنفيرتر باللون الفضي بسعر 9999 ريال بدلاً من 18999 ريال خصم 47%، الثلاجة بها أبواب عدة ضمن تخفيضات نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

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يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 اريستون غسالة فتحة أمامية سعة 8 كيلو إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 2289 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى استكمالا لسلسلة تخفيضات شهر رمضان الكريم تم طرح مجموعة مذهلة من تخفيضات الشاشات : يتوفر سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2799 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 24%، ضمن عروض شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

يتوفر سامسونج تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5799 ريال بدلاً من 11499 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 278 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 599 ريال ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى بنصف السعر على كل الأجهزة مع هدايا مجانية ضمن عروض رمضان - ثقفني

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