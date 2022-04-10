نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 50% من بنده على السلع الغذائية وأدوات المطبخ عروضنا لا تقارن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده من الأسواق التي تتواجد به جميع السلع والمستلزمات التي يحتاج لها ويريدها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، حيث يكون من ضمن المستلزمات والمنتجات الغذائية والغير غذائية والأجهزة الكهربائية وأيضًا الإلكترونية والمنزلية التي يستطيع سوق بنده توفيرها، فمن الممكن أن يتم التقديم والعرض لهذه الخصومات والعروض بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كل سلعة ومنتج في السوق لدى كل زبائن السعودية.
عروض بنده الأسبوعية في شهر رمضان على المواد الغذائية تصل إلى 75% تسوق الآن
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والتي شيد في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة التي تتواجد بالمملكة، إلى أن صار الهايبر من ضمن الأسواق التجارية والمركزية والمالية، وهذا لكي يتم البيع لكل المستحضرات والمنتجات التي يريدها ويحتاج لها كل فرد متواجد في السعودية حتى قام سوق بنده بتوفير ومنح المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على شورت الرجالي يكون بسعر 20 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- الشبشب الرجالي أو النسائي يكون بسعر 15 بدلًا من 20 ريال سعودي.
- مناشف المطبخ عدد 3 قطع مقاس 40 * 60 سم يكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من منظف سوبر جل بالصنوبر من النوع سنوفا يكون بسعر 15.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- مبيض الملابس من النوع فلاش كلور حجم 55 لتر مع 33 % زيادة يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- سعر التليفزيون من النوع إمبكس حجم 60 بوصة يكون بسعر 1699 بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- جوجل كروم كاست 3 يكون بسعر 169 بدلًا من 229 ريال سعودي.
- طقم القدور من النوع تومبيك كوركماز عدد 11 قطعة يكون بسعر 359 بدلًا من 539 ريال سعودي.
- طقم أواني الطبخ باللون الأسود من النوع سوبر كوك تيفال عدد 12 قطعة يكون بسعر 349 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- طقم الصواني بالفرن كبة من النوع تيفال حجم 30 سم يكون بسعر 365 بدلًا من 599 ريال سعودي.
- طقم الصينية المدورة الغير لاصقة للفرن مستر كوك حجم 22 سم يكون بسعر 70 بدلًا من 88 ريال سعودي.
- طقم أواني الطبخ من النوع جرانيت بيستر عدد 8 قطع يكون بسعر 69 بدلًا من 89 ريال سعودي.
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