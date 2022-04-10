نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو أرخص عروض رمضان 2022 اليوم في السعودية على الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح عروض لولو أرخص عروض رمضان 2022 في السعودية على الأجهزة الإلكترونية وترفع شعار أفضل بداية لرمضان، وهذا تزامناً مع إطلاق هايبر ماركت لولو لمجلة العروض الرمضانية الخاصة به للأسبوع الخامس، فتتوفر تخفيضات لولو هايبر ماركت السعودية على جميع المستلزمات المنزلية ولعل أكثرها روعة الأجهزة الإلكترونية، فتقدم لك أفضل العروض على شاشات التلفاز من جميع الماركات المعروفة في الأسواق بأسعار لا تقبل المنافسة، لا تفوت العروض وسارع بشراء جهازك في الفترة بين الأربعاء الموافق 6 من إبريل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من إبريل لعام 2022.

عروض لولو عروض الشاشات

شاشات كبيرة بعروض رائعة، يوفر هايبر ماركت لولو أفضل ماركات التلفاز بأسعار لا تقاوم، فمثلا شاشة سوني من سلسلة x85bj الأكثر طلباً في الأسواق تجدها بأفضل سعر داخل عروض لولو، فهي تمنحك أفضل تجربة مشاهدة بفضل جودتها العالية 4k، وتقنية TRILUMINOS PRO التي تزيد من واقعية الصورة عن طريق تزويد الشاشة بأكثر من مليار درجة لون، وتعمل الشاشة بنظام تشغيل جوجل تي في وتقنية Motionflow XR 960 لجودة أعلى.

شاشة ذكية جوجل من شركة سوني عالية الجودة، بسعر 8999 بدلاً من 10299 ريال، وإصدار KD بسعر 9299 بدلاً من 11499 ريال.

شاشة أيكون الذكية عالية الوضوح، ليد، بحجم 50 بوصة، بسعر 1299 بدلاً من 1999 ريال.

لولو ماركت السعودية

عروض لولو تضم مجموعة كبيرة من الماركات العالمية المعروفة وأكثرها طلباً في السعودية على وجه الخصوص، ولهذا يوفر لولو ماركت السعودية تجربة شرائية سهلة وموفرة لعملائه عند شراء أجهزة تلفاز سامسونج، وأكثر ما ننصح به شاشة سامسونج ألترا اتش دي عالية الوضوح، فعلى الرغم من حجمها الكبير (75 بوصة) إلا أنها توفر لك 2700 ريال، مع تقديم مزايا لا تحصى مثل وجود معالج كريستال 4ك ومعدل حركة يصل إلى +120 بي كيو أي، كما تمتاز بتباين كبير ووجود مكبر صوت 2ch لتساعدك على الاندماج أكثر وغيرها من المميزات الهامة.

شاشة سامسونج، الترا اتش دي 4 ك، بحجم 75 بوصة بسعر 4799 بدلاً من 7499 ريال.

شاشة سامسونج الترا اتش دي الذكية عالية الوضوح، بحجم 65 بوصة بسعر 3399 بدلاً من 4799 ريال.

عروض الإلكترونيات رمضان 2022

على خلاف الشاشات، تجد داخل عروض لولو العديد من العروض على مختلف الأجهزة الإلكترونية مثل الشماعات اللاسلكية، الاسوارات الذكية، مكبرات الصوت، والكشافات الليد وغيرها بأسعار لا تقاوم.