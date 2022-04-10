“أدعية مستجابة” دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022 دعاء 10 رمضان مستجاب

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022 يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات القليلة الماضية عن افضل ادعية شهر رمضان المبارك، ونوفر لكم بشكل يومي من خلال موقع ثقفني أدعية شهر رمضان وفي هذا الموضوع ننشر لكم مجموعة رائعة من دعاء اليوم العاشر من رمضان 1443 فـ شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة والتقرب من الله سبحانه وتعالي وطلب المغفرة والرحمة منة، ولذلك يسعي كل مسلم للفوز برضا المولي عز وجل والخروج من هذا الشهر الكريم فائز فهو شهر تضاعف فيه الحسنات وتقبل فيه الدعوات.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022

شهر رمضان المبارك أوضح فيه اهل العلم بانة افضل شهر تقبل فيه العبادات والدعاء لذلك علي كل مسلم الاكثار من الدعاء الي المولي وعز وجل في كل يوم من هذا الشهر العظيم ونحن الان قد وصلنا الي العشر الأوائل من هذا الشهر ونبدأ في العشر الوسطي لذلك علي كل مسلم الاستمرار في التقرب الي الله سبحانه وتعالي واستغلال هذا الشهر الكريم أفضل استغلال والتقرب الي الله بالصلاة والدعاء وقراءة القران الكريم.

اللهم أعني في هذا اليوم على الصيام والقيام، وجنبني من الآثام، وارزقني ذكرك على الدوام، ووفقني لطاعتك يا هادي المضلين.

اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنـوبي ، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اجعلني‏ من‏ المتوكلين‏ عليك‏، الفائزين لديك، المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين “فضل هذا الدعاء كبير فمن دعاء به استغفر له كل شيء”.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

دعاء 10 رمضان 2022