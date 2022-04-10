نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده اليوم 60% خصم لمدة يوم واحد او نفاذ الكمية تسوق الآن واغتنم الفرصة في المقال التالي
تخفيضات بنده اليوم، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تم بنائه وتشييده في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أكبر الشركات الهامة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح الهايبر من إحدى الأسواق المركزية والتجارية والمالية، وذلك لكي يتم البيع لكل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويحتاجها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية سواء كانت من السلع الغذائية وكذلك من الغير غذائية.
عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي كل المنتجات تسوق الآن
تخفيضات بنده اليوم
يكون هايبر بنده متواجد ومتوفر فيه كل السلع والمنتجات التي يطلبها ويريدها كل شخص في المملكة العربية السعودية، كما يتم توافر وتواجد هذه المستلزمات والمنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فيمكن أن يتم المنح والتقديم لتلك العروض والخصومات بالصورة الأسبوعية وكذلك اليومية على كل سلعة متواجدة في السوق إلى كل زبائن الهايبر.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية معجون الأسنان من إكستريم ريد كولجيت فريش مقدار 125 مل عدد اثنان قطعة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية معجون الأسنان بالنكهة العادية الرائعة مقدار 2 * 120 مل من النوع كولجيت مع خصم 20 بالمائة يكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية 100 مل من معجون الأسنان آيسي وايت كلوس أب يكون بسعر 13.50 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- خصومات بنده الأسبوعية معجون الأسنان كالسيوم الحليب من النوع كلوس أب مقدار 125 مل يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية 100 مل من معجون الأسنان المتكامل 8 من النوع سيجنال يكون بسعر 11.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية معجون الأسنان ماكس فريش من النوع كولجيت يكون بسعر 8.50 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية معجون الأسنان البياض ثري دي من النوع برليانس كرست مقدار 75 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- خصومات بنده اليوم مجموعة تبييض الأسنان من النوع كرست مقدار 2 * 75 مل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 53.75 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 100 مل من معجون الأسنان الخاص بتبييض الأسنان من النوع الودنت يكون بسعر 17.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية سعر فرشاة الأسنان من النوع كلوس أب تكون بسعر 8.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات بنده اليوم 60% خصم لمدة يوم واحد او نفاذ الكمية تسوق الآن واغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.