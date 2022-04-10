شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية وفرصة الفوز ب 500 ريال نقاط اكتساب

عروض العثيم تقدم أقوى العروض الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، تحت شعار عروضنا غير مع شهر الخير وبهذه المناسبة تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم المسابقة الرمضانية التي تقدمها من خلال عرض سؤال يومياً وعند الإجابة عليه يمكنك الفوز ب 500 ريال سعودي رصيد إكتساب، والذي يمكنك استخدامه لاحقاً للشراء والاستفادة من العروض المختلفة ومن خلال جميع فروع أسواق العثيم المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض قسم السلع الغذائية لهذا الأسبوع.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية ضمن عروض اكتساب:

أرز ملك الأرز بسمتي مزة سيلا هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 77.75 ريال.

عرض قشطة بوك رابطة بها 6 عبوات بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.

حليب نيدو المدعم بودرة بخصم 10% بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 71.05 ريال.

أقوى عرض على عبوة عسل الشفاء طبيعي وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال.

بطاطس بسعر 3.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 5.95 ريال.

جرين فارمز أرز مصري وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

مربى حلواني فراولة وزن العبوة 400 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

معجون طماطم لونا بسعر 7.95 ريال سعودي للرابطة بها 8 حبات بدلاً من 10.95 ريال.

عروض السلع الغذائية المتنوعة:

تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم عروض طازج دائماً على اللحوم الطازجة سواء بعظم أو بدون عظم وبأسعار تبدأ من 34.95 ريال سعودي وحلى لحم العجل البلدي واللحم الحاشي، وبأسعار تبدأ من 34.95 ريال سعودس وحتى 52.95 ريال سعودي.

جبن أنكورفيتا بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن هالي أبيض دنماركي بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن ماريتا هنجاري بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن قريش الوادي بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.