نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية وفرصة الفوز ب 500 ريال نقاط اكتساب في المقال التالي
عروض العثيم تقدم أقوى العروض الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، تحت شعار عروضنا غير مع شهر الخير وبهذه المناسبة تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم المسابقة الرمضانية التي تقدمها من خلال عرض سؤال يومياً وعند الإجابة عليه يمكنك الفوز ب 500 ريال سعودي رصيد إكتساب، والذي يمكنك استخدامه لاحقاً للشراء والاستفادة من العروض المختلفة ومن خلال جميع فروع أسواق العثيم المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض قسم السلع الغذائية لهذا الأسبوع.
أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية ضمن عروض اكتساب:
- أرز ملك الأرز بسمتي مزة سيلا هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 77.75 ريال.
- عرض قشطة بوك رابطة بها 6 عبوات بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.
- حليب نيدو المدعم بودرة بخصم 10% بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 71.05 ريال.
- أقوى عرض على عبوة عسل الشفاء طبيعي وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال.
- بطاطس بسعر 3.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 5.95 ريال.
- جرين فارمز أرز مصري وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.
- مربى حلواني فراولة وزن العبوة 400 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.
- معجون طماطم لونا بسعر 7.95 ريال سعودي للرابطة بها 8 حبات بدلاً من 10.95 ريال.
عروض السلع الغذائية المتنوعة:
تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم عروض طازج دائماً على اللحوم الطازجة سواء بعظم أو بدون عظم وبأسعار تبدأ من 34.95 ريال سعودي وحلى لحم العجل البلدي واللحم الحاشي، وبأسعار تبدأ من 34.95 ريال سعودس وحتى 52.95 ريال سعودي.
- جبن أنكورفيتا بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.
- جبن هالي أبيض دنماركي بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.
- جبن ماريتا هنجاري بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو.
- جبن قريش الوادي بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.
- كمثرى أفريقي بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.
- رمان هندي بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.
- وعرض خاص على كيلو المانجا الجزاني فقط بسعر 7.95 ريال سعودي.
- كيوي بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.
- تفاح أصفر بسعر 6.50 ريال سعودي للكيلو.
- كيس جزر طازج وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.
- علبة طماطم شيري بسعر 4.45 ريال سعودي للعلبة.
- كيلو ليمون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- زنجبيل بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية وفرصة الفوز ب 500 ريال نقاط اكتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.