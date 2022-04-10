نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم عروض جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني وتنزيلات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات في المقال التالي
أهم عروض جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني، من أهم مكتبات تجارة الأدوات الإلكترونية هي مجموعة مكتبات جرير للإلكترونيات والمستلزمات المدرسية، وتعتبر جرير من أفضل المكتبات في المملكة، وهذه الأيام يسأل معظم المواطنين في السعودية عن العروض الخاصة بمكتبات جرير لشهر رمضان المبارك، وفي موضوع اليوم سنتحدث معًا عن أهم عروض مكتبات جرير لشهر رمضان خلال أبريل 2022.
خصومات مكتبات جرير الرمضانية مستمرة وتخفيضات متنوعة تصل إلى 20% على الاليكترونيات
أول فروع jarir bookstore مكتبة جرير
أول فروع مكتبات جرير تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية داخل مدينة الرياض وكان ذلك منذ ما يقرب من 10 سنوات تقريبًا، وكان عبارة عن متجر لبيع كافة المستلزمات المدرسية وبعض الكتب، ولكن بعد أن نجح وتطور أصبح له فروع أخرى، والآن له فروع في كافة مدن المملكة العربية السعودية، كما أنه أصبح من أهم شركات تجارة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية.
أهم عروض جرير اليوم للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك
بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم تقدم مجموعة مكتبات جرير بعض العروض المميزة جدًا، وإليكم بعض هذه العروض:
- بطاقة سامبا جرير لينوفو ايديا باد فليكس 5 بسعر 2449 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير إتش بي أمن سماعة أذن داخلية بسعر 189 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير وهواوي ميت بوك دي 14 لاب توب بسعر 2799 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير توشيبا سماعة رأس بسعر 109 ريال سعودي.
- لابتوب جرير أسوس إكس 515 لاب توب بسعر 2199 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير إتش بي سينس 250 جي 7 بسعر 1999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سوني شاشة 55 بوصة بسعر 3049 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة سكاي وورث 55 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت باد كمبيوتر لوحي بسعر 999 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير استرو أى 10 سماعة ألعاب بسعر 349 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هايبر إكس سماعة رأس للألعاب بسعر 239 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة سامسونج 24 بوصه بسعر 1049 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أهم عروض جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني وتنزيلات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.