شوف أقوي العروض والمفاجأت السارة بمناسبة الشهر المبارك من أسواق العثيم

تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوي العروض والمفاجأت السارة بمناسبة الشهر المبارك على كافة السلع الغذائية، حيث توفر العديد والعديد من أكبر تشكيلة عروض على مقاضيتك الأسبوعية بأقل الأسعار وأقوى التخفيضات والخصومات، أستمتعوا بشراء اللحوم الطازجة يومياً، ومازالت تقدم مجموعة متنوعة من التمور ومستلزمات رمضار بأسعار رائعة، ولأن رمضان لا يخلو من أطباق الحلويات بصفة يومية تقدم لكم أسواق العثيم كنافة بالفستق، وبالمهلبية، وقطايف بالمكسرات، حلويات شرقية مشكلة، بسبوسة ببسكوت بالوتس.

أقوي العروض والمفاجأت السارة بمناسبة الشهر المبارك من أسواق العثيم

كما توفر الخضروات والفاكهة الطازجة بأقل الأسعار حيث تأتي لكم طازجة مباشراً من المزرعة يومياً، تقدم شركة المراعي مجموعة متنوعة وعروض خاصة على جميع منتجاتها، يسري العرض من يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل حتى 12 أبريل بجميع الفروع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض قوية مختلفة من المراعي بأقل الأسعار

كرتونة حليب المراعي كامل الدسم 12 قطعة × 1 لتر، بسعر 48.95 ريال بدلاً من 60.00 ريال.

4 قطع حليب المراعي مركز سائل، وزن الحبة 170 مل بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.00 ريال.

4 قطع قشطة المراعي، وزن القطعة 170 مل بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.80 ريال.

2 حبة فيتامينات مثلثات وزن الحبة 120 جرام، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 7.90 ريال.

عرض خاص كيس موزاريلا وزن 750 جرام + 250 جرام مجاناً، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 23.99 ريال.

تشكيلة متنوعة من التمر والعجوة

علبة تمر أمل الخير سكري رطب وزن 1 كيلو بسعر 9.95 ريال.

عجينة تمر سعر الحبة 5.95 ريال.

تمر سلج 1 كيلو سعر 5.95 ريال.

كرتونة تمر صقيعي بوزن 3 كيلو بسعر 33.95 ريال.

كرتونة تمر جالكسي، بسعر 40.95 ريال.

علبة تمر رطب سكري أنتاج النخيل وزن العلبة 500 جرام، بسعر 7.50 ريال.

قسم الحلويات الشرقية من زود والمعجنات