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خلال شهر رمضان المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة في السحور، حيث يحرص الكثيرون على اختيار أطعمة تسد الجوع وأيضاً تحتوي على عناصر غذائية مهمة وذلك لكي يستطيع الجسم الصمود خلال فترة الصيام، لذلك يقع الاختيار على بعض الأطعمة الأساسية ومنها الزبادي، حيث يحتوي الزبادي على الكثير من الفوائد الصحية المهمة. فوائد تناول الزبادي على السحور الزبادي أحد الأطعمة الغذائية المهمة، حيث يحتوي الزبادي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين د، لذلك ينصح بأن يتم ختم وجبة السحور بالزبادي وذلك لأنه يعمل على تنشيط كل وظائف الدماغ المختلفة وأيضاً يساعد على التخلص من شعور الكسل والخمول الذي يلازم الأشخاص خلال فترة الصيام.

كما أن الزبادي تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، هذه العناصر التي تساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الهضم وأيضاً تحسين وظائف الجهاز المناعي في الجسم.

كما أن الزبادي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة وبالتالي فإنه يقوم بدور كبير في مقاومة شعور الجوع والعطش الذي يشعر به الشخص خلال الصيام، كما أنه يعمل على تخلص الجسم من الغازات ومعالجة الانتفاخ الناتج عن تكون البكتيريا في الجسم.

يحتوي الزبادي على بعض العناصر الغذائية المهدئة للأمعاء وبالتالي فإنه يساعد على النوم بعد تناول وجبة السحور. فوائد الزبادي للجسم بشكل عام تقوم الزبادي بدور هام في ترطيب الجسم والبشرة وذلك من خلال المواظبة على تناول الزبادي كل يوم، كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لذلك فهو من الأطعمة المناسبة لكبار السن،

من الممكن أن يتم إضافة العسل والفواكه إلى الزبادي وبذلك يتم إضافة بعض العناصر الغذائية إلى الزبادي ويصبح وجبة علاجية متكاملة تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

كما أن أكل الزبادي بشكل يومي يعمل على تأخير الإصابة بأمراض الشيخوخة وأيضاً يحافظ على نضارة البشرة.

المواظبة على تناول الزبادي بشكل يومي يمنع ترسب الكوليسترول في الجسم، وخاصةً في الجدار الخارجي للشرايين وبالتالي في أنه يعمل على تغذية القلب والعقل ومنحهم العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للقيام بوظائفهم بالطريقة الصحيحة. عمر شويل - جدة فوائد الزبادي على السحور طوال شهر رمضان ستجعلها وجبة أساسية - ثقفني

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