نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم 10 أبريل 2022 شهر مبارك وبالخير نتشارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض بنده اليوم والتي تعد من اهم مقدمي العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي كافه أنواع السلع والأدوات المنزلية الهامة التي يحتاج اليها كل منزل بخصومات تصل إلي 50% في جميع المتاجر والأسواق الخاصة ببنده وهايبر بنده كما تحتوي علي جميع انواع مستحضرات التجميل والملابس الخاصة بالاطفال والرجال وجميع أنواع الأحذية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمعقمات.

عروض بنده اليوم

تتضمن عروض بنده جميع أنواع المتطلبات المنزلية والتي يحتاج اليها كل منزل بخصومات مذهله للغايه حيث تحتوي علي جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة وأيضا الفواكه والخضروات والمعلبات الغذائية كما تشمل أيضا في العرض الأسبوعي كافه أنواع الجوالات والشاشات التليفزونيه الهامة والتي تقدمها بخصم غير مسبوق ولفتره محدوده حيث يستمر هذا العرض حتي نهاية الأسبوع فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة.

مجله عروض بنده الأحد 10 أبريل

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الألبان الطبيعي والجبن حيث تقدم حليب مجفف خالي الدسم وحليف الصافي طويل الأجل بسعر 49.95 ريال سعودي كما تحتوي علي دجاج برديكس وكريم كراميل ومياه وطحين فاخر وملوخية داري أيضا ومناديل للوجه ومسحوق غسيل أريال والحلاوه الطحينية وأيضا عصير المراعي وآيس كريم وبرجر دجاج بالقسماط بخم كبير للغايه لذالك لا تفوتكم هذه التخفيضات المميزة.

تحتوي ايضا عروض بنده السوم علي جميع أنواع الشاشات التليفزونيه حيث تقدم تليفزيون تي سي ال اندرويد وتليفزيون تي سي ال بسعر 2599 ريال سعودي والجوالات أيضا حيث تقدم ايفون 13 برو ماكس بسعر 4799 ريال سعودي وسامسنونج اي 52 اس بسعر 1419 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي عروض بنده اليوميه والاسبوعيه علي سائل غسي الصاحون بسعر 8.95 ريال سعودي ومنعم للأقمشه بنده ومسحوق غسيل بنده وسائل مطهر ومظف متعدد الاستعمالات ومنظف للزجاج بنده وبخاخ معقم وسائل مطهر وورق القصدير وصابون سائل وليفه للجسم واقراص قطنيه للتجميل ومفارش السفره

كما تحتوي ايضا علي جميع انواع الفواكه من عنب وبرتقال وكمثري وخضروات كالخس الرومي وايضا ورق العنب والخيار وايضا الكوسة الخضراء واللحم الطازج حيث تحتوي علي اللحم البقري البرازيلي ومكعبات بقري برازيلي بسعر 31.95 ريال سعودي وايضا روستور بقري وكفته بقري وبرجر بقري وحم عجل بدون عظم وكتف خروف نعيمي وقطع جمل بالعظم ايضا.

كانت هذه عروض بنده اليوم الموافق 1 ابريل والتي قد قدمناها لحضراتكم في يوم الأحد كي تستفيدوا من الخصم الذي يصل إلى نصف الثمن في كافه المتاجر والأسواق في كافه أنحاء مدن المملكة العربية السعودية وبالتحديد جده والرياض حيث يستمر العرض المميز وحتي يوم الثلاثاء فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه كي لا تفوتكم هذه الخصومات حيث يمكنكم الاستفادة من خلال الذهاب لأقرب متجر أو الطلب أونلاين.

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