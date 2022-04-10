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الضوء الطبيعي يعتبر أحد أهم العناصر المهمة بصورة كبيرة، ويعتبر الضوء من العناصر التي تؤثر على تنظيم حياتنا اليومية ويساعدنا على الاستيقاظ في الصباح الباكر بحيوية، ويعتقد الأشخاص أن النوم في إضاءة خافتة تساعد على الشعور بالراحة والهدوء، ولكن الدراسات العلمية أشارت إلى أن الإضاءة الحديثة في الوقت الحالي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، وتتسبب في حدوث العديد من الأمراض النفسية والجسدية، كما أوضحت الدراسات أن نوم ليلة واحدة على ضوء التلفزيون قد يسبب في توقف القلب، لذلك نعرض لكم مخاطر الإضاءة الخافتة. تحذيرات من النوم في الإضاءة حذرت العديد من الدراسات من الضوء المنبعث من شاشات الهواتف أو شاشات التفلزيون بجميع أنواعها.

وهذا يصيب بالعديد من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب، وتعرضك للاكتئاب، بالإضافة إلى زيادة السمنة.

كما أكدت الدراسات أيضًا على أن التعرض لهذا الضوء بعد الظلام، يمكن أن يحرم الشخص من النوم، مما يسبب العديد من الأمراض على المستوى البعيد.

كما أن التحديق في الإضاءة ليلًا يزيد من خطر الحالات الطبية المرتبطة بقلة النوم، مما يسبب حدوث سكتة دماغية.

جفاف الجلد والبشرة

وأشار العديد من الأطباء إلى أن النوم في وجود إضاءة صناعية سواء كانت حمراء أو بيضاء إلى ظهور مشاكل البشرة.

كما أوضح الأطباء أن الإضاءة الصناعية قد تحتوي على العديد من الأشعة مثل أشعة الشمس والتي تسبب في جفاف البشرة وترهلها وتجعيدها، وقد تسبب الشيخوخة المبكرة.

ولكنك لا تشعر بهذه الأعراض بشكل سريع، لأن الإضاءة هنا ليست حارقة مثل أشعة الشمس.

ولذلك يجب زيارة الأطباء بشكل دوري حتى التأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية.

كما أنه في حالة وجود غرفا في المنزل يوجد بها إضاءة خافتة يجب تجنبها. عمر شويل - جدة هل تنام في منزلك على اضاءة ؟ .. احذر ذلك فمخاطره كبيرة لا تخطر على البال و لا تستهين بهذه النصيحة - ثقفني

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