خلطة صاروخية ..تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة نهائيا بسرعة الصاروخ بابسط طريقة فى العالم

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عمر شويل - جدة خلطة صاروخية ..تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة ، يعتبر البط من أحد أنواع الطيور التي يتم تجهيزها بكثير من الطرق المختلفة ويقبل عليها عدد كبير من المصريين وغير المصريين، ويكون البط من الأطباق الرمضانية الأساسية على السفرة تحديداً في إقامة العزائم والولائم العائلية، ويستمتع البط عن غيره من الطيور أنه يحتوي على نكهة خاصة به، ولكن من أكثر الأشياء المزعجة والتي تمنع ربات البيوت من تحضيره هو الريش الصغير التي يكون متراكم على الجلد حتى بعد التنظيف الجيد وتبحث أغلب السيدات عن طرق تساعدهم بأن يتخلصوا منه نهائياً، ونحن سوف نأتي لك بالحل الذي سيجعلك تحبين تحضير البط.

خلطة صاروخية ..تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة

يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن أن يتم الاعتماد عليها عند تنظيف البط من الريش نهائياً والتي تتمثل فيما يلي:

تنظيف البط بالردة الخشنة

تعتبر واحدة من الطرق السهلة والبسيطة التي تساعد على تنظيف البط من الريش نهائياً، فما عليك سوى أن تقومين بتغطية البط بكمية من الردة الخشنة ويتم تركها لمدة 30 دقيقة بعدها يتم فرك البط بشكل جيد حتى يتم إزالة الريش بسهولة.

تنظيف البط بالليمون والملح والزنجبيل والسكر

يعد من الخلطات السهلة والبسيطة التي تستخدم لإزالة الريش الصغير وتستخدم عن طريق خلط 2 ملعقة كبيرة ملح و2/1 كوب عصير ليمون وملعقة كبيرة من الزنجبيل وملعقة كبيرة من السكر مع لتر من الماء البارد وتساهم هذا الخليط على التخلص من رائحة الزفارة التي تكون موجودة في البط بعد التنظيف.

كما يجب أن يتم نقع البط بعد تنظيفه وتركيه في هذه الخلطة لمدة 30 دقيقة بعدها يتم غسله بالماء البارد ويتم طهيه بالطريقة التي ترغبين به أو يتم حفظه داخل الفريزر.

تنظيف البط بالملح والدقيق

يفضل أن يتم استخدام كمية من الملح الخشن ويجب أن يتم إضافة كمية من الدقيق، ويضاف إلى الخليط القليل من الماء وضعيها لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسلها بالماء الجاري حتى يتم التخلص من رائحتها الغير مرغوب بها، ويجب أن يتم فركها جيداً للتخلص من بقايا الريش الصغير.

بعد ذلك يتم تنظيف البط تحت الماء الجاري النظيف للتخلص تماماً من الدقيق ثم يوضع في الماء والخل وفركه من الداخل والخارج وتغسل مرة أخرى بالماء وتركها حتى تتصفى تماماً.