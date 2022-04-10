تنظيف فواصل السيراميك مهما كانت درجة السواد بخلطة جبارة من مطبخك في 5 دقائق فقط

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دومًا تعاني ربات البيوت من البقع والأوساخ المتراكمة والتي قد تقوم بالالتصاق في الأرضيات وتضفي شكل سيء على المنزل، والكثير من السيدات يبحثن عن طرق للتخلص من المشاكل في تنظيف السيراميك وفواصله التي تكون من الأسمنت، ولا تعتمد جودة التنظيف على نوع المستحضرات المستخدمة، بل تعتمد على الانتظام والمداومة على التنظيف،
طرق تنظيف فواصل السيراميك
- الطريقة الاولى باستخدام معجون الاسنان:
وضع معجون الاسنان على فرشاة قديمة.
بعد إزالة الغبار والأتربة من الأرضيات.
القليل من المياه.
الفرك حتى تتغير شكل الفواصل.
شطغ الأرضيات بالمياه.
تجفيف الأرض.
الطريقة الثانية باستخدام ملح الليمون
- خلط مقدار من ملح الليمون على الخل.
- إضافة مياه.
- بعد إزالة الغبار والأتربة من الأرضيات.
- وضع القليل من الخليط على الأرضيات.
- الفرك باستخدام الفرشاة.
- تكرار العملية حتى تغيير المظهر.
- تجفيف الأرض.
الطريقة الثالثة باستخدام الكلور
- خلط كمية من البوتاس مع الكلور.
- إضافة المياه.
- إضافة سائل تنظيف للأرضيات.
- بعد إزالة الغبار والأتربة من الأرضيات.
- الفرك المنطقة المتسخة جيدًا.
- تكرار العملية حتى تغيير المظهر.
- تجفيف الأرض.
الطريقة الرابعة باستخدام بيكربونات الصوديوم
- صنع عجينة من بيكربونات الصوديوم والمياه.
- وضعها على الأماكن المتسخة.
- تركها لمدة عشر دقائق.
- شطف الأرضية بالمياه.
نصائح لتنظيف الفواصل في السيراميك
نقدم لكم مجموعة من الإرشادات لمساعدتكم في تنظيف السيراميك بشكل أفضل وهذه الإرشادات تم تجربتها من قبل، وهي الآتية:
- ترك الخليط الخاص بالتنظيف على المنطقة المتسخة لمدة معينة.
- إزالة الأساخ والأتربة قبل وضع المياه.
- استخدام قطعة جافة ناعمة للتجفيف.
- استخدام لاخل بعد الانتهاء من التنظيف لإضفاء لمعان.
- كما أنه لا بد من إرتداء القفازات قبل بدء العمل.
- تحتاج إلى صنع بخاخ دائم لرش يتم وضع الخل ومعطر من أجل المحافظة على نظافة السيراميك.
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