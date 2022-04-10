شوف عروض لولو ماركت الجبارة على الإلكترونيات بخصومات هائلة lulu market

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ينتظر الآلاف عروض لولو ماركت الجديدة كل أسبوع للاطلاع على جديد الخصومات المتاحة سواء على السلع الغذائية أو التجهيزات المنزلية، كما توجد تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات من الشاشات الذكية والهواتف الذكية واكسسوارات الجوال وغيرها بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويقدم هايبر لولو هذه التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية من الجوالات وأجهزة التكييف وغيرها من يوم السادس من أبريل وحتى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه بأقل سعر. عروض لولو ماركت مكيف سبليت 18000 وحدة بارد فقط سوبر جنرال احصل عليه بخصم 450 ريال سعودي، حيث يعرض مقابل 2249 ريال بدلاً من 2699 ريال.

نيكاي مكيف سبليت 1.5 طن حار وبارد احصل عليه مقابل 2399 ريال بدلاً من 2699 ريال، ووفر مبلغ 300 ريال سعودي.

اشتري مكيف ال جي سبليت 1.5 طن بارد من لولو هايبر ماركت احصل عليه بخصم 1100 ريال بسعر 2799 ريال بدلاً من 3899 ريال. امبكس مروحة عمودية بقاعدة 16 بوصة اشتريها ضمن عروض هايبر لولو مقابل 149 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي.

مقابل 149 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي. اشتري مبرد هواء سيمفوني مع قطع ثلج بسعر 399 ريال بدلاً من 449 ريال بخصم قدره 50 ريال.

مكيف ميديا المتنقل 1 طن مقابل 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال بخصم مائة ريال سعودي. هايبر لولو احصل على شاشة سامسونج كيو ليد 85 بوصة مقابل 8499 ريال بدلاً من 14999 ريال، ووفر مبلغ 6500 ريال.

عرض من لولو على جوال أيفون 11 سعة 128 جيجا بخصم 650 ريال احصل عليه بسعر 2549 بدلاً من 3199 ريال.

شاشة أيكون ذكية عالية الوضوح ليد 55 بوصة احصل عليها مقابل 1599 ريال بدلاً من 2399 ريال بخصم قدره 800 ريال. فيليبس قلاية بدون زيت سعة 1.2 كيلو بسعر 549 ريال بدلاً من 729 ريال. لولو هايبر ماركت ساعة ذكية 44 ملم سامسونج جالكسي 4 متوفرة بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال.

احصل على خصم 40 ريال عند شراء سوار ذكي 6 هواوي بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال للحبة. مخزن طاقة أنكر 10000 مللي أمبير بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال.

اشتري ويسترن ديجتال اليمينتس مقابل 179 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

لينوفة سماعة أذن لاسلكية ستيريو بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال. lulu hypermarket لينوفو ايديا باد 5 كور اي 5 بسعر 2599 ريال بدلاً من 2849 ريال بخصم قدره 250 ريال.

اشتري سامسونج تاب ايه 7 10.4 بوصة سعة 2 جيجا مقابل 999 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي. شاشة سوني أو إل إي دي ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 65 بوصة احصل عليها مقابل 7999 ريال بدلاً من 9999 ريال بخصم نقدي 2000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الجبارة على الإلكترونيات بخصومات هائلة lulu market - ثقفني

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