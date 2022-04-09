نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
تم إنشاء شركة بنده سنة ١٩٧٨ على يد حمودة إبراهيم و تم إنشاء أول فرع لها في السعودية مدينة الرياض بالتحديد، وأصبحت من أشهر الشركات حيث يكون الإقبال عليها كبيرا جدا قد يتعدي ١٠٠ مليون عميل خلال السنة الواحدة، حيث أنها قامت بإضافة أكثر من أربعة مائة منتج إضافي في عام ٢٠٠٩ ميلادية بالإضافة إلى توفير منتجات العناية بالبشرة والجسم و أيضا الأجهزة الكهربية و الالكترونية و أواني الطهي و كل مستلزمات المطبخ و البيت.
عروض بنده الأسبوعية
عروض بنده تتميز دائما في تقديم الخدمات و العروض الأفضل التي يحتاجها المواطن كما أنها توفر جميع المنتجات بعروض جبارة كما أن يوجد بها احدث الأجهزة الكهربية و كل ما يحتاجه المطبخ أو المنزل مثل كرس عجان و ايضا مخرطة الملوخية بالإضافة إلى مخرطة البصل و ماكينة القهوة التركية وجميع أجهزة البوتاجاز و الأفران الكهربائية؛ بالإضافة إلى توفير جميع الفواكه و الخضروات ، وتقدم بنده هذا الاسبوع اقوي عروض الأجهزة الكهربائية، فهي تقدم أقل الأسعار للمستهلكين كما أنها تقدم عروضات جبارة لكل مستلزمات المطبخ و أواني الطهي.
عروض الأجهزة الكهربية في بنده لشهر مارس
- سعر محضر القهوة ٢٩٩ جنيهاً.
- غلاية كهربائية ٨٩ جنيهاً.
- قطاعة اي تي سي ٥٩ جنيهاً.
- ميكروويف جيباس ١٦٩ جنيهاً.
- ميكروويف كليك أون ٢٥٥ جنيهاً.
- مكواة تيفال ٨٥ جنيهاً.
فروع بنده في مصر
- فرع مدينة نصر : الطريق الرابع تقاطع مكرم عبيد مدينة نصر بجانب جهاز التنمية الداخلية التجارية.
- فرع اكتوبر : يوجد بجوار سيتي سكيب مول في مدينة أكتوبر.
- فرع مدينة العبور : يوجد بجوار نادي العبور الرياضي في مدينتي العبور.
فروع بنده في المملكة السعودية
- فرع النور مول : يوجد في المدينة المنورة.
فرع البديعة مول ١٠٠١٢ (ستار بلازا ): يوجد في الرياض.
هايبر بنده (الرياض جاليري) : يوجد في الرياض.
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