نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنصف السعر هايبر بنده على الهواتف والأجهزة المنزلية عروض شهر رمضان في المقال التالي

خصومات بنصف السعر هايبر بنده على الهواتف والأجهزة المنزلية عروض شهر رمضان، فقد توفر تلفزيون سكاي وورث LED 32 بوصة ضمن أحدث عروض الشاشات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، وبلغ سعره 599 ريال فقط بدلا من 899 ريال بخصم وصل إلى 34 بالمائة. يتوفر مضخم صوت سكاي وورث بسعر 299 ريال بدلا من 449 ريال في عرض خاص وخصم بنصف السعر. وتوفر كذلك تلفزيون إمبكس جلوريا HDMI يدعم تقنية 4K سمارت 65 بوصة بخصم تخطى 30 بالمائة، حيث بلغ سعره 1699 ريال بدلا من 2409 ريال مع إمكانية التوصيل مجاني. أحدث تخفيضات الهواتف وأجهزة المطبخ وشهدت عروض الهواتف الذكية تخفيضات كبيرة تتضمن: عرض خاص على هاتف لينوفو K14 بلس 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام، كاميرا خلفية ثنائية 2 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل والسعر 529 ريال.

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام، كاميرا خلفية ثلاثية 12 + 12 + 12 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 12 ميجا بكسل بسعر 4799 ريال بدلا من 5199 ريال بخصم 8%.

يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A52 سعة 128 جيجا بايت و4 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 64 + 12 + 5 + 5 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل بسعر 1149 ريال بدلا من 1249 ريال بخصم 8%.

يتوفر هاتف سامسونج A02 سعة 32 جيجا بايت و3 جيجا رام، كاميرا خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 399 بدلا من 425 ريال بخصم 7%. أحدث عروض الأجهزة المنزلية وبالنسبة لعروض أجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية الأخري فقد تضمنت: يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر رمضان عرض حصري على ميكروويف شارب سعة 20 لتر بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال بخصم 53%.

تتوفر عصارة كليك أون بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال بخصم 34%.

تتوفر عصارة مولنيكس 350 واط بسعر 179 ريال بدلا من 279 ريال بخصم 36%.

يتوفر خلاط يدوي مع قطاعة صغيرة مولنيكس بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال بخصم 34%.

تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قطاعة كولين 300 واط بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال بخصم 39%.

يتوفر خلاط يدوي سنكور بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال بخصم 36%.

يتوفر خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر 400 واط بسعر 109 ريال بدلا من 179 ريال بخصم 39%. عروض رمضان هايبر بنده واستكمالا لتخفيضات أجهزة المطبخ فقد شهدت الغلايات خصومات ضخمة نوضحها لكم في النقاط التالية: تتوفر غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال بخصم 31%.

تتوفر غلاية بلاستيكية تيفال سعة 1.7 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 139 ريال بخصم 53%.

تتوفر غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود سعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 189 ريال بخصم 40%.

يتوفر ترمس بلوميرو سعة 1 لتر بسعر 40 ريال بدلا من 56 ريال بخصم 29% ضمن عروض شهر رمضان الكريم. عمر شويل - جدة خصومات بنصف السعر هايبر بنده على الهواتف والأجهزة المنزلية عروض شهر رمضان - ثقفني

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