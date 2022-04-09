طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الاغا لدخول السحب على جائزة مليون دولار

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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 يهتم كثير من الأشخاص حول العالم كله لمعرفة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لكي يتمكنوا من الحصول على الجائزة الكبرى التي يقدمها الاعلامي الكبير مصطفى الآخر على قنوات أم بي سي على القنوات السعودية حيث تعتبر هذه الجائزة هي حلم كل شخص حتى يتمكن من تحقيق أحلامه من خلال الاشتراك في هذه المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى أو آلالاف الدولارات بعد الفوز في هذه المسابقة، لهذا يهتم كثير من الأشخاص لمعرفة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم بالخطوات.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكن لأي شخص أن يشترك في هذه المسابقة والدخول إلى السحب التي تم الإعلان عنها فى مسابقة الحلم على قنوات أم بي سي من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي،
- يتم إذاعة هذه المسابقة بشكل مباشر على برنامج صدي الملاعب الذي يقدم الإعلامي مصطفى الآغا حتى يتمكن جميع المشاهدين من متابعة الفوز في المسابقة بعد الاتصال بأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم Dream وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في المسابقة من خلال السطور القادمة.
ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2022
- يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم في مصر من خلال الاتصال على رقم 95458 أو رقم 95450.
- يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من المملكة السعودية عن طريق رقم 6 5 0 4 4 4.
- الاشتراك في هذه المسابقة من داخل سوريا 1555 أو من داخل دولة الكويت 41 41 .
- يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من خلال دولة الإمارات العربية 6070.
شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2022
يمكن التسجيل في هذه المسابقة بعد توافر الشروط المحددة وهي كالآتي
- أولا يقوم الشخص الذي يريد الاشتراك في هذه المسابقة بالحصول على الرقم المرادف للدولة التي يتواجد فيها.
- بعد ذلك يقوم بإرسال رسالة نصيه على الجوال وكتابة حلم أو Dream في الرسالة.
- بعد ذلك يتم الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح لكي تتمكن من الاشتراك في هذه المسابقة.
- كما أنه ينبغي أن يكون المتقدم حمل أي جنسية عربية.
- كما أنه يجب أن لا يكون لديه أي صلة قرابة لجميع العاملين في مسابقة الحلم.
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