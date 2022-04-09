نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقة نهائية فعالة ومجربة بدون أي مجهود أو لمس في المقال التالي
يعاني كثير من ربات المنازل من تواجد البرص أو الوزع في منازلهم وخاصة في فصل الصيف وذلك لأنه يكثر وجودة في فصل الصيف حيث يخرج من مخابئه ويتواجد أيضا في الأماكن التي بها برك من المياه سواء في المنزل أو جنينة المنزل أو حول المنزل حيث تعمل هذه البرك على جذبة ونجد أن هناك كثير من الطرق التي نستطيع من خلالها طرد البرص سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
طرق طرد البرص
لقد تعددت طرق طرد البرص فلا توجد طريقة واحدة وتساعد هذه الطرق على التخلص منه نهائيا سوف نوضح تلك الطرق من خلال النقاط التالية..
- قشر البيض: يجب على سيدات المنازل وضع قشر البيض في أماكن متفرقة وقريبة من أماكن وجود البرص حيث عندما يرى البرص القشر يظن بأنه بيض ثعبان مما يسبب له الرعب والهرب.
- ألواح مطلية بالغراء: توضع هذه الألواح بالقرب من النوافذ والشبابيك حيث تساعد في التخلص من البرص حيث عندما يدخل إلى المنزل يلتصق بتلك الألواح.
- الشيح: هو من الأعشاب القوية ذات الرائحة النفاذة توضع بالقرب من أماكن تواجد البرص حيث تساعد هذه الرائحة على خروج الوزع من المنزل.
- قشر الثوم أو الثوم: حيث أنه من الأمور الواجبة على ربات المنازل أن تقوم بتقشيره وقسمه إلى نصفين ووضعه في الأماكن القريبة من تواجد البرص حيث تعمل هذه الرائحة على التخلص من البرص نهائيا.
- التيغ والبن: في البداية لا بد أن يتم عجنهم وعمل منهم كرات توضع في أماكن قريبة من تواجد البرص حيث تعمل على طرده والتخلص منه.
- رش المبيدات الحشرية: حيث أنه يمكن أن نرش المبيدات الحشرية في أماكن تواجد البرص حتى يختنق ويموت.
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