فرصة ذهبية للفوز بجائزة الـ 500.000$ من مسابقة الحلم ومنزل الأحلام

فرصة ذهبية تنتظر آلاف المشاركين في مسابقة الحلم من جميع الدول من أجل الفوز بإحدى الجوائز التي تم الإعلان عنها، والتي سيتم السحب عليها خلال الأيام المقبلة، وهي الجوائز الخاصة بحلم الأسرة في شهر رمضان، والجائزة الأولى ستكون بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، وسيتم اختيار الفائز بها من بين المشاركين الذي تم قبول طلبات اشتراكهم مؤخرًا، بينما سيتم السحب الثاني على جائزة بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لبناء منزل الأحلام، كما سيتم السحب على عدد من الجوائز الفردية الأخرى.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ومن أجل رفع فرصك للفوز بإحدى الجوائز التي تم الإعلان عنها، لابد من الاشتراك في المسابقة وتأكيد دخول السحوبات الجديدة المقبلة، ويتطلب ذلك، المشاركة من خلال إحدى الطرق الأساسية، سواء من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد في حالة عدم وجود رقم لبلدك، أو الاشتراك عبر إرسال كلمة حلم على رقم بلدك أيضًا، ويتطلب ذلك ضرورة الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك، وهو ما يؤكد مشاركتك ودخولك السحب رسميًا.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

ومن طرق الاشتراك الأساسية أيضًا التي يجب مراعاتها، تتمثل في الاشتراك من خلال تطبيق حلم لهواتف الذكية الذي يتم تحميله عبر جوالك الذكي عبر متجر جوجل بلاي أو متجر آبل ستور، ثم تسجيل الدخول على التطبيق باسم المستخدم والرمز السري، ثم بعد ذلك يتطلب الأمر تسجيل رقم جوال وإرسال رسالة نصية أو الاتصال على رقم دولتك بالمسابقة، ثم تأكيد المشاركة من خلال الكود الذي يصلك عبر رسالة على رقم هاتفك.

تحمل الصورة السابقة بعض أرقام الدول المشاركة في المسابقة من شبكات المحمول المختلفة الموجودة فيها، مع العلم أنه يتم احتساب سعر الدقيقة حسب سعر دقيقة المحمول الدولية، أو تقريبًا يبلغ سعرها 1 دولار أمريكي، مع الموافقة على الشروط والأحكام التي تفرضها المسابقة على المشاركين من جميع الدول.