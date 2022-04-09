شوف ـخفيضات جديدة من عروض العثيم على جميع السلع othaim offers

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عروض العثيم الجديدة لهذا الأسبوع تستمر على مقاضي رمضان بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث بدأت العروض الرمضانية من العثيم مول مع بداية شهر شعبان لتوفير كافة احتياجات العملاء خلال شهري شعبان ورمضان وتوفير البقالة والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية بأقل الأسعار، كما تعرض أسواق عبد الله العثيم يومياً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مسابقة العثيم الرمضانية التي يفوز بها رابحين يومياً بواقع ستين رابح على مدار أيام الشهر المبارك. عروض العثيم احصل على مرطبان من عسل طبيعي الشفاء وزن كيلو جرام سعر الحبة 39.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال، بخصم 30 ريال سعودي ويمكنكم الإطلاع على مقالتنا عن فوائد عسل النحل العديدة واستخداماته في علاج الأمراض المختلفة.

حضري أشهى الوصفات المصنوعة من البطاطس بشراء كيس بطاطس بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

أرز مصري وزن خمسة كيلو جرام جرين فارمزمقابل 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال بخصم نقدي 7 ريال.

مربى حلواني فراولة وزن 400 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال، يسمح لكل عميل بشراء أربع حبات فقط ضمن العرض. ربطة من معجون الطماطم لونا 8 × 135 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

اشتري ربطة من مناديل كلينكس اسنشيال 148 منديل 8 + 2 مجاناً مقابل 18.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

حفائظ بامبرز كبير جداً عبوة تحتوي على 56 حبة متوفرة بسعر 59.95 ريال بدلاً من 98.75 ريال بخصم 38.8 ريال. يسمح لكل عميل بشراء ثلاث حبات من المنتج.

كورن فليكس كلوقز أبو ديك وزن 750 جرام مقابل 17.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. أسواق العثيم معطر جو فبريز الخزامى سعة 300 مل مقابل 12.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

بديل زيت بانتين انسيابي سعة 275 مل بسعر 8.95 ريال بدلاً من 21.79 ريال سعودي.

شامبو بانتين سعة 400 مل سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

عبوة شامبو بانتين انسيابي وحريري عبوة 1000 مل بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.5 ريال. حفائظ بامبرز وسط صندوق 104 حبة بسعر 79.95 ريال بدلاً من 101.95 ريال. العثيم مول صابون اكسترا وايت بودرة وزن 10 كيلو جرام سعر الحبة 46.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال.

اشتري صابون برسيل أخضر كيس وزن 5 كيلو جرام بسعر 37.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال. أولكر ويفر 12 × 40 جرام منوع سعر الربطة 10.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

شاي ربيع الأقوى أكياس 100 كيس سعر العبوة 10.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة ـخفيضات جديدة من عروض العثيم على جميع السلع othaim offers - ثقفني

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