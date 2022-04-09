نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات شهر رمضان من أسواق بنده على الخضروات والفاكهة الطازجة تصل إلي 60% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من الأسواق الكبيرة والقوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتوافر ويتواجد فيه جميع المستلزمات والمنتجات الغذائية والغير غذائية على كل السلع والمنتجات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه العروض والخصومات قد منحها سوق بنده بالجودة الرائعة والقوية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يعطي ويمنح هذه الخصومات والعروض بسعر يتناسب مع كل شخص في المملكة.
أحدث عروض وتخفيضات من بنده السعودية طوال شهر رمضان المبارك تصل إلي 70%
عروض بنده السعودية
خصومات بنده تكون شركة حريصة في أن تقدم أروع وأكبر الخصومات التي تكون مصاحبة للعروض القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات سواء كانت كل أسبوع أو كل يوم، وكذلك فإن شركة بنده استطاعت أن تنال وتحصل على عدة توزيعات أساسية تم وصول عددها لأربعة تقريبًا بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الشركة لديها ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على اثنان حبة من الحليب المكثف المحلى من النوع نستله مقدار 397 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 17.90 ريال سعودي.
- 2 + 1 من مشروب القهوة نوعه ستاربكس مقدار 220 مل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 44.85 ريال سعودي.
- الشوكولاتة المشكلة من النوع جواهر جالكسي مقدار 650 جرام مع 15 بالمائة خصم يكون بسعر 39.95 بدلًا من 75.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الشوكولاتة المشكلة مقدار 500 جرام تكون بسعر 44.95 بدلًا من 89.90 ريال سعودي.
- الجبن الحلوم كامل الدسم من النوع السوسن عدد 1 + 1 مقدار 225 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي.
- العبوة الترويجية من الزبدة الطبيعية الغير مملحة من النوع المراعي مقدار 6 * 100 جرام يكون سعرها 19.95 بدلًا من 23 ريال سعودي.
- 2 * 500 مل من خليط الزيت المتبقي من النوع رحمه عدد 1 + 1 يكون بسعر 32.95 بدلًا من 65.90 ريال سعودي.
- 4 قطع من لحم التونة الخفيف من النوع بوتان مقدار 185 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.
- 1 + 1 من مكعبات مرقة الدجاج نوعها ألوها مقدار 24 * 20 جرام تكون بسعر 13.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- 8 قطع من الشوربة نوعها ماجي مقدار 53 جرام تكون بسعر 19.95 بدلًا من 39.60 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تنزيلات شهر رمضان من أسواق بنده على الخضروات والفاكهة الطازجة تصل إلي 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.