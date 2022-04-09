نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية في رمضان على الأجهزة الكهربائية والابتوب تصل إلى 50% في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في أن تعرض وتقدم أقوى الخصومات الكبيرة مع أروع العروض المذهلة جدًا التي توفرها شركة اكسترا، حيث أن تلك الشركة تعد من الشركات الرائعة والمتميزة لتقدم تلك الخصومات والعروض بسعر مناسب ومتوافق مع كل فرد بالمملكة، وكذلك فإن الشركة تكون متخصصة لبيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة.
خصومات اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة تصل إلى 50%
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة لبيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات التي توفرها وتقدمها شركة اكسترا بسعر قليل يتوافق مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، إلى أن ينالوا ويحصلوا على كافة مطالبهم واحتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأيضًا الأدوات المنزلية، كما تعد شركة اكسترا هي شركة مساهمة دخلت إلى الأسواق المالية والمركزية بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على أبل إيربودز ماكس السماعات فوق الأذن باللون الفضي يكون سعرها 2099 بدلًا من 2649 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون عالية الدقة من النوع سامسونج حجمها 43 بوصة مع 3 مداخل اتش دي ام اي وعدد 2 مدخل يو اس بي تكون بسعر 3999 بدلًا من 6499 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري بولار ماكس 19100 وحدة يدعم الواي فاي بارد يكون بسعر 2899 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع سامسونج حجم 18.6 قدم مع التبريد السريع والتجميد أيضًا مصنوع من الاستيل سعرها يكون 3999 بدلًا من 6799 ريال سعودي.
- محضر الطعام من النوع كينوود مالتي برو 1000 واط باللون الفضي تكون بسعر 1279 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- بنك الطاقة من النوع جووي 3000 مللي أمبير باللون الأسود يكون بسعر 79 بدلًا من 138 ريال سعودي.
- سعر مجموعة الجلوس الخارجية من النوع هومز المكونة من 3 قطع باللون البيج تكون بسعر 399 بدلًا من 853 ريال سعودي.
- مكبر الصوت المدمج من النوع سوني ساوند بار 2.1 قناة يكون بسعر 699 بدلًا من 930 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع ايسر سويفت 3 حجم الشاشة 14 بوصة انتل كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت باللون الفضي يكون سعرها 2849 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا السعودية في رمضان على الأجهزة الكهربائية والابتوب تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.