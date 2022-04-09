نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في شهر رمضان على المواد الغذائية تصل إلى 75% تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من أكبر وأقوى الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متوافر ومتواجد به كل السلع والمنتجات منها الغذائية والغير غذائية من السلع التي يريدها ويحتاج لها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر قد قدم ومنح الكثير من الأصناف التي تتواجد بالجودة المذهلة والرائعة، وأيضًا فإن الهايبر يوفر ويعطي هذه الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب ويتلاءم مع كل شخص في السعودية.
أحدث خصومات بنده الجديدة على السلع الغذائية المهمة بمناسبة شهر رمضان الكريم لا تفوتها Panda
عروض بنده السعودية
خصومات بنده تكون من إحدى الشركات الحريصة في تقدم ومنج أكبر وأروع العروض التي تصاحب الخصومات القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن أن تقدم وتعرض هذه العروض والخصومات سواء كانت بالشكل الأسبوعي أو اليومي أيضًا، كما أن شركة بنده قد نالت واستحوذت صارت تتضمن على العديد من التوزيعات الرئيسية التي وصلت لأربعة تقريبًا في السعودية، وأيضًا لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على طاهية الأرز من النوع سنيكور حجم 2.8 لتر تكون بسعر 119 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- قدر الضغط الكهربائي من النوع كي أون حجم 10 لتر تكون بسعر 279 بدلًا من 419 ريال سعودي.
- موزع المياه من النوع دوتس 630 واط يكون بسعر 349 بدلًا من 487 ريال سعودي.
- طاهية الأرز حجمه 1.8 لتر من النوع كينوود يكون بسعر 199 بدلًا من 269 ريال سعودي.
- سعر موزع المياه الحار والبارد من النوع كليك أون يكون بسعر 349 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- بطانية صوف من النوع كورال مقاس 200 * 220 سم يكون سعرها 45 بدلًا من 58.50 ريال سعودي.
- منشفة الحمام مقاس 70 * 140 سم تكون بسعر 35 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.
- وسادة من النوع هيرتج يكون بسعر 18.50 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- شرشف السرير تكون بسعر 35 بدلًا من 48.50 ريال سعودي.
- تي شيرت الرجالي من النوع بولو ذات الأكمام الصغيرة تكون بسعر 20 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- تي شيرت الولادي من النوع بولو يكون بسعر 15 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
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