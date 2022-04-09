كنز أغلي من الذهب.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسبي دهب له فوائد واستخدمات مذهلة

زيت القلي المستعمل كنز في بيتك له فوائد كثيرة ومن الممكن أن يتم استعماله في الكثير من أنوع المنتجات بداية من تصنيعها بالمصانع إلى استخدامات منزلية من الممكن أن يدخل الزيت في إنتاج بعض المنتجات والتي تستطيع ربة المنزل أن تقوم بخطوة إنتاجها ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم منتج من الممكن أن تقومي بعمله في المنزل بكل سهولة، وهو مكون الصابون المنزلي والذي يمكننا أن نقوم بعمله سريعا ومن دون الحاجة إل أي معدات خاصة وإليك أهم المقادير الأساسية لعمل الصابون مع بيان طريقة التحضير المتبعة.

زيت القلي المستعمل كنز في بيتك له فوائد كثيرة

في المنزل من الممكن أن تقومي بعمل نوع الصابون المفضل لديك للتخلص من أي بقع دهون، فيمكنك ن تقومي بالتجميع للزيوت المستعملة على سبيل المثال على مدار شهر من استخدامك حتى تجمعي أكبر كمية مكنة من الزيت ولكن لا بد من تصفيتها تماما ومن ثم البدء في خلط الزيت مع حوالي مائتين وخمسين جرام من الصودا الكاوية، مع استعمال كوبين من الدقيق ومن ثم يتم الخلط بالوعاء الملائم، ثم يتم وضع جل التنظيف والتقليب المستمر حتى نحصل على أفضل نتيجة وهي الصابون المنزلي المنظف للأوعية حيث يعطيها بريق مميز عند استعماله في التنظيف.

المزيد عن الاستعمالات للزيت المتبقي

يستعمل الزيت سابق الاستخدام وبشكل كبير بعد أن تتم إعادة التدوير له بشكل صحيح الخاصة به في إعداد بعض أنواع من الزيوت لأنواع السيارات بعد التأكد من إعادة تصنيعه.