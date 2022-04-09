شروط ونظام حاسبة تمويل مصرف الراجحي الشخصي بالسعودية

يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يتعامل وفق النظام الإسلامي، ولن تضطر إلى اللجوء للمصارف الأخرى والتي تطلب الكثير من المستندات والأوراق والتعاملات الربوية وخلافها، لأن مصرف الراجحي يوفر لك خدمة الاقتراض بطريقة سهلة ومبسطة غير معقدة ، كما تتعدد أنواع القروض المُقدمة من قبل المصرف لتناسب جميع العملاء الراغبين بالحصول عليها، ولكي تحصل على تمويل شخصي يتوجب عليك أن تقوم أولًا فتح حساب أفراد، وسنتناول اليوم عدداً من الشروط وهي أهم الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على القرض الخاص بحاسبة الراجحي.

الشروط الخاصة بنظام حاسبة تمويل الراجحي الشخصي

يقوم مصرف الراجحي بالموافقة على تقسيط مصرف الراجحي الخاص بالسيارات بالسعودية، بعد توافر عدة شروط من أهمها:

في حالة أن المتقدم يعمل لدى القطاع العام، يجب أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عام، ولا يزيد عن ستين عام.

إذا كان المتقدم يعمل لدى القطاع الخاص، هنا يجب أن يكون قد مر على استلامه لهذه الوظيفة عام وثلاثة شهور.

يجب أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف بالقطاع العام 2000 ريال، بينما الموظف بالقطاع الخاص يجب أن يتقاضى راتب يتراوح ما بين 3500 ريال إلى 7500 ريال، بالإضافة إلى أن صاحب العمل لا بد أن يكون ضمن عملاء مصرف الراجحي، ومُعتمد من قبل المصرف.

في حالة كان الشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية، ولا يحمل الجنسية السعودية، من الضروري أن لا تقل فترة العمل الخاصة به عن عام، وهذا الشرط يطبق على موظفي القطاع العام.

وبهذا نكون قد تعرفنا على شروط ونظام حاسبة تمويل مصرف الراجحي الشخصي الموجود بالمملكة العربية السعودية، لكل الأشخاص الراغبين في التقدم للحصول على التمويل.