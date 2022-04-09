طريقة عبقرية لتنظيف السجاد بدون غسيل.. وطريقة التنظيف العميق الذي يعيد السجاد كأنه منسوج الآن

طريقة عبقرية لتنظيف السجاد بدون غسيل، أغلب السيدات الآن يبحثون عن طريقة سهلة وغير مكلفة من أجل أن يتمكنوا من تنظيف السجاد، وذلك دون اللجوء إلى غسله بشكل كلي، وهذا تجنبا ببذل مجهود كبير يؤثر على صحتهم، لذا قررنا أن نذكر لكم بعض الطرق السهلة التي توفر عليكم عناء الذهاب إلى الأماكن المخصصة لغسيل السجاد.

طريقة عمل دقة الفول المدمس.. أفضل تحويجة رائعة الطعم

التنظيف الجاف للسجاد

أن المقصود بالتنظيف الجاف هو عدم اللجوء إلى استخدام المياه في عملية التنظيف، وهذا يتم من خلال القيام بالآتي:-

توزيع مقدار من الملح الخشن على السجادة، والبقع الموجودة فيها.

نفرك السجادة جيدا بالملح، ومن ثم نحضر المكنسة الخاصة بتنظيف السجاد، ونبدأ في شفط كافة الأوساخ والأتربة العالقة بالسجاد.

التنظيف العميق للسجاد

يتم هذا التنظيف عن طريق إحضار عدد من المكونات الجافة وخلطها بمقدار من الماء، واستخدام فرشاة من أجل أن تحصل على سجادة نظيفة بشكل مثالي عليك القيام بالاتي:

مكونات الخليط

إحضار 3 كوب من الخل، ولابد أن يكون خل أبيض.

إحضار 4 كوب من الماء الفاتر.

إحضار 3 ملاعق من الملح الخشن.

إحضار 2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التنظيف

إذا أردت أن تحظى بسعادة نظيفة، وخالية من أي أتربة عليك اتباع هذه الطريقة:-