طريقة عبقرية لتنظيف السجاد بدون غسيل.. وطريقة التنظيف العميق الذي يعيد السجاد كأنه منسوج الآن

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طريقة عبقرية لتنظيف السجاد بدون غسيل، أغلب السيدات الآن يبحثون عن طريقة سهلة وغير مكلفة من أجل أن يتمكنوا من تنظيف السجاد، وذلك دون اللجوء إلى غسله بشكل كلي، وهذا تجنبا ببذل مجهود كبير يؤثر على صحتهم، لذا قررنا أن نذكر لكم بعض الطرق السهلة التي توفر عليكم عناء الذهاب إلى الأماكن المخصصة لغسيل السجاد.
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التنظيف الجاف للسجاد
أن المقصود بالتنظيف الجاف هو عدم اللجوء إلى استخدام المياه في عملية التنظيف، وهذا يتم من خلال القيام بالآتي:-
- توزيع مقدار من الملح الخشن على السجادة، والبقع الموجودة فيها.
- نفرك السجادة جيدا بالملح، ومن ثم نحضر المكنسة الخاصة بتنظيف السجاد، ونبدأ في شفط كافة الأوساخ والأتربة العالقة بالسجاد.
التنظيف العميق للسجاد
يتم هذا التنظيف عن طريق إحضار عدد من المكونات الجافة وخلطها بمقدار من الماء، واستخدام فرشاة من أجل أن تحصل على سجادة نظيفة بشكل مثالي عليك القيام بالاتي:
مكونات الخليط
- إحضار 3 كوب من الخل، ولابد أن يكون خل أبيض.
- إحضار 4 كوب من الماء الفاتر.
- إحضار 3 ملاعق من الملح الخشن.
- إحضار 2 ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التنظيف
إذا أردت أن تحظى بسعادة نظيفة، وخالية من أي أتربة عليك اتباع هذه الطريقة:-
- عليك بتوزيع المنظف الذي تستخدمينه في تنظيف السجادة بشكل كامل على السجادة.
- احضري الفرشاة الخاصة بتنظيف السجاد، ولابد أن تكون فرشاة غير ناعمة، وذلك لضمان التأكد من تنظيف السجاد بشكل جيد.
- نترك المنظف مدة زمنية طويلة تصل إلى ساعة حتى تمتصه السجادة بشكل كلي.
- نبدأ هنا بالقيام بفرك السجادة جيدا عن طريق استخدام الفرشاة.
- نضع السجادة في مكان مشمس، وذلك لضمان تخلخل الشمس في كل جزء من أجزاء السجادة، والقضاء على أي رائحة غير مرغوب بها.
- كما أن الشمس تمتلك قدرة على تجفيف السجاد بشكل جيد، والتخلص من أي فطريات عفنة عالقة بالسجادة.
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