طريقة تنظيف شفاط المطبخ تماما من الدهون والرواسب العنيدة مهما كان زمن وجودها عليه

طريقة تنظيف شفاط المطبخ تماما، أن وجود شفاط المطبخ أصبح من الأساسيات التي تتواجد داخل كل منزل، وهذه الأهمية التي يقوم بها هذا الجهاز ذات الحجم الصغير يكمن في كونه يساعد في امتصاص جميع الروائح التي تنتج عن طهي الطعام وخروج روائح متعددة مثل قلي السمك أو شوية، أو رائحة الطبيخ، وكل هذه الروائح تتسبب في شعور ست البيت بالضيق والاختناق، لذلك نجدها تستخدم هذا الشفاط، ولكنها تبحث عن طريقة سهلة تمكنها من تنظيف بكل سهولة.

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كيفية تنظيف شفاط المطبخ

في حالة المداومة على تنظيف الشفاط فلن تواجه صعوبة أو تعب أثناء عملية التنظيف، ومن خلال النقاط الآتية سوف نذكر شرح مفصل لعملية التنظيف على هذا النحو:-

أولا لابد من فصل الكهرباء بشكل كلي عن البيت، وذلك منعا لحدوث أي ضرر للشخص الذي يقبل على تنظيف الشفاط.

البدء باستخدام قطعة قماش منقوع في ماء به صابون وتمريره على الجهاز من الخارج، وذلك لإزالة أي أتربة أو أوساخ عالقة به، ويجب أن تكون المياه المستخدمة دافئة ليكون لديها قدرة على إذابة الزيوت العالقة بالشفاط.

بعد أن ننتهي تماما من عملية التنظيف يتم تجفيف الشفاط جيدا، وذلك لعدم احتوائه على أي أتربة.

الحرص على استخدام المذيبات من أدوات التنظيف التي تقضي على الدهون بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال إضافة بعض القطرات من الخل.

كما أنه يمكنك نقع بعض أوراق النعناع في ماء مغلي واستخدام فوطة مبللة ووضعها داخل هذا الماء، وعصرها بشكل متوسط ومسح الشفاط جيدا، وهذا يعطي رائحة مميزة للشفاط ويتم توزيع الرائحة في المكان ككل.

استخدام فلتر الشفاط

يساهم في امتصاص رائحة الدهون الموجودة في الجو وهذا يقي من انتشارها داخل المطبخ.

في حالة تراكم الزيوت على الفلتر فينصح بتنظيف بشكل جيد من أجل ضمان عمله بشكل مستمر دون انقطاع.