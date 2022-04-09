نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ضرب نار تخفيضات كارفور لشهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف إنه يوجد العديد من فروع كارفور في أماكن عديدة داخل مصر والعالم. ويوجد حوالى 1500 فرع لكارفور حول العالم. وتم إنشاء أول هايبر باسم كارفور في مدينة آنسي بفرنسا. من قبل مارسيل فورنييه. ودينيس ديفوري وجاك ديفوري.

وكانت مجموعة متاجر كارفور هي الأولي من نوعها كمتاجر كبيرة في أوروبا. وأول متجر تم افتتاحه كان في عام 1963. ويوجد لها العديد من الفروع حول العالم مثل المملكة العربية السعودية. عمان والكويت والمغرب وفرنسا ومصر. وأيضا في الإمارات وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل واليابان والصين وغيرها العديد من البلدان الأخري.

ففي هذا الشهر الكريم يقدم هايبر ماركت كارفور في جميع فروع في مصر العديد من العروض والتخفيضات الهائلة. ويوجد بعض المنتجات يصل الخصم عليها إلى 47% من سعرها. وأيضا يوجد عروض على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية الشخصية. وسوف نتعرف على بعض العروض التي يقدمها كارفور.

عروض كارفور على السلع الغذائية :

يوجد العديد من العروض على السلع الغذائية مثل الزيوت والأزر والمكرونة وغيرها من السلع الأخري. دعونا نتعرف على أسعار بعض السلع الغدائية المتوفرة لديهم.

يوجد نوعان من كرتونه رمضان بأسعار مختلقة الأولي بسعر 64.95 جنية ومكوناتها.

500 جرام من الملح.

400 جرام من التمر.

علبة سمن نباتي 350 جرام.

أزاره زيت 700 ملي جرام.

شاي 400 جرام.

1 كيلو من السكر.

900 جرام أرز.

2 كيس مكرونة 300 جرام.

مكونات الكرتونة الثانية وسعرها 124.95.

2 مكرونة 350 جرام للكيس.

1 كيلو أرز.

كيلو سكر.

40 جرام شاي.

تمر 400 جرام.

قمر الدين 400 جرام.

300 جرام من الفول.

زيت 700 جرام.

علبة سمن 350 جرام.

ملح 500 جرام.

فول سوداني نئ 250 جرام.

زبيب 250 جرام.

300 جرام لوبيا.

أسعار بعض السلع وأنواعها بعد وقبل التخفيض :

5 كيلو من أرز الضحى 69.45 جنية. بعد الخصم و 96.95 جنية قبل الخصم.

كيلو فستق مملح 289.95 جنية. بعد الخصم و 354.95 جنية قبل الخصم.

كيلو من الكاجو 259.95 جنية. بعد الخصم و 329.95 جنية قبل الخصم.

1 كيلو عين جمل حصي 89.95 جنية. بعد الخصم و 114.95 جنية قبل الخصم.

كيلو البندق المقشر قبل الخصم 144.95 جنية. وبعد الخصم 179.95 جنية.

سعر كيلو ونصف سمن كريستال 55.95 جنية. وسعر زيت كريستال ذرة 2.2 لتر 91.95 جنية. وزيت كريستال عباد الشمس 2.2 لتر بسعر 74.95 جنية.

سعر خمسة أكياس من المكونة الملكة 400 جرام 27.25 جنية بدلا من 34.75 جنية. وسعر كيس مكرونة إيطاليانو 400 جرام 8.95 جنية بدلا من 12.45 جنية. وسعر كيلو مكرونة ريجينا 21.45 جنية بدلا من 26.45 جنية. ويوجد أيضا 350 جرام مكرونة من جواهر بسعر 3.95 جنية.

سعر 2 علبة 400 جرام فول من أمريكانا اسكندراني بالطحينه 15.45 جنية بدلا من 36.50 جنية. و 2 علبة 400 جرام من فول حدائق كالفورنيا سادة ب 19.75 جنية.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية :

يوجد تليفزيون إل إي دي 55 بوصة من LG بسعر 8599 جنية بدلا من 9999 جنية. وتلفزيون أخر بسعر 10999 من سامسونج 65 بوصة بدلا من 12999 جنية. وأخر من توشيبا 50 بوصة بسعر 6499 جنية بدلا من 8599 جنية.

وأيضا يوجد بوتاجازات من وايت بوينت 5 شعلة بضمان 5 سنين بسعر 4799 جنية بدلا من 5199 جنية. وبوتاجاز من فريش بسعر 8666 جنية 5 شعلة وبضمان 7 سنين. وبوتاجاز من يونيون اير 4 شعلة بسعر 2875 جنية بدلا من 3075 جنية بضمان 7 سنين.

ويوجد أيضا ثلاجات من فريش. بسعر 9399 جنية 363 لتر سوداء. وبضمان 10 سنين. وأيضا ثلاجات من تورنيدو بسعر 14499 جنية بدلا من 15599 جنية 560 لتر وبضمان 10 سنين. وثلاجة أخرى من تورنيدو 496 لتر بسعر 9999 جنية بدلا من 11549 جنية بضمان 10 سنين.

كما يوجد أيضا مجفف شعر من رش برش 2300 وات. بضمان عامان بسعر 1099 جنية بدلا من 1499 جنية. ومتاح أيضا مصفف شعر من رش برش أيضا بسعر 1699 جنية. بدلا من 2499 جنية. مكون من 5 قطع لعمل الكيرلي بضمان عامين. وماكينة إزالة الشعر من براون بسعر 4249 جنية بدلا من 4749 جنية 6 قطع بضمان عامين.

عروض كارفور على المنظفات :

2 كيلو ديتول + 1 كيلو هدية بسعر 179.95 جنية بدلا من 227095 جنية. وسعر 3.1 لتر من منظف جينيرال ب 41.95 جنية بدلا من 49.95 جنية. وسعر 2 هاربيك سائل منظف تواليت 700 مللي 59.95 جنية بدلا من 66.95 جنية.

وأيضا سعر 2.65 لتر من البرسيل الجل 64.95 جنبة بدلا من 79.95 جنية. و 1 لتر داوني منعم الملابس 27.95 جنية بدلا من 33.95 حنية. و 5 كيلو من أريال عادى 119.95 جنية بدلا من 156.95 جنية.

وهذه كانت نبذة بسيطة عن بعض العروض التي يقدمها كارفور.