شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة وخصومات تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للأجهزة هذا الأسبوع تعتبر من أهم العروض التي قامت بتقديمها، لأنها تضم العديد من الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ المميزة، التي لا غنى عنها في العزومات وتحضير الأطباق الرئيسية، مما يجعلها من أهم العروض التي يأتي إليها جميع الأشخاص لشراء لوازمهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض اكسترا للأجهزة.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة

تيفال طباخة متعددة الوظائف 1,8 لتر 10 كؤوس 600 واط، ونوتري كوك قدر ضغط كهربائي 1200 واط 8 لتر لونه أسود واستيل، وتيفال طقم أواني سوبر كوك 7 قطع لونه أسود، وتيفال طقم أواني سوبر كوك 5 قطع لونه أحمر، وكلاس فرن كهربائي 100لتر ستانلس ستيل، وكلاس برو فرن كهربائي 45 لتر 2000 واط لونه أسود، وكلاس برو فرن كهربائي 70 لتر ستانلس ستيل، وبرنسيس فرن كهربائي 60 لتر 2100 واط ستانلس ستيل قاعدة دوارة، وبرنسيس فرن كهربائي 60 لتر 2000 واط لونه أبيض، وكلاس برو فرن كهربائي سعة 60لتر مع شاشة تحكم تعمل باللمس، وبرنسيس صانعة كريب مع شواية 37 سم، ونينجا شواية هوائية متعددة الاستخدامات، وكينوود شواية صحية 2000 واط 3 أوضاع شوي قابلة للتعديل لونها فضي.

عروض اكسترا المذهلة على الأجهزة

كينوود شواية 2000 واط مع غطاء زجاجي، ومغرمو لحم مولينكس 2200 واط لونها أسود، وكينوود مفرمة لحم 2100 واط ملحق كبة لونها أسود، وتيفال شواية للطبخ والشواء 2000 واط 6 برامج طبخ لونها رمادي، وتيفال شواية كهربائية 2000 واط لون معدني، وجنيرال الكتريك مايكرويف 1,1 قدم 31,1 لتر ستانلس ستيل، ودايو مايكرويف 37 لتر 10 مستويات لونه أسود، وكلاس برو مايكرويف 42 لتر 1100 واط، وكلاس برو مايكرويف ديجيتال 20 لتر 700 واط لونه أبيض، وبرنسيس مايكرويف شواية 30 لتر لونه فضي، وبرنسيس مايكرويف 23 لتر لونه أبيض، وباناسونيك مايكرويف 25 لتر 800 واط لونه فضي، وديلونجي صانعة قهوة 1000 واط 1,25 لتر 10 أكواب، وكلاس برو صانعة قهوة 1,5 لتر 900واط، وبراون جهاز تحضير القهوة بيور اروما 7 1100 واط، وبيكون صانعة القهوة التركية ذات وعاء واحد لونه أبيض.

كيفول أي 31 مكنسة وممسحة ذكية ذات قوة شفط جبارة 2200 بي أي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

فت جير دراجة تمارين مزودة بشاشة رقمية وعجلة هوائية بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 1378 ريال

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