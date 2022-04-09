طرق ونصائح للتخلص من روائح القلي والطهي في المنزل

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طرق نصائح للتخلص من روائح القلي والطهي من المنزل، العديد من ربات البيوت يعانون من الرائحة الخاصة بالقليل في المطبخ خصوصا في حال عدم وجود تهويه مناسبة ، ولا يتمكنون من التخلص منها بسهولة، حيث أوضحت احد السيدات أنها استخدمت الكثير من الوصفات ولكنها لم تعطي لها النتائج التي أرادتها، ولم تمتص رائحة القلي بشكل كلي، لذا قررنا أن نذكر لكم أهم الوصفات التي تساهم في الحد من هذه الرائحة.
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وصفات للتخلص من رائحة القلي
سوف نعدد لكم بعض الطرق التي تعزز من إمكانية القضاء على رائحة القلي بشكل كلي، وذلك على هذا النحو:
- استخدام الخل والماء لقد أعطت هذه الوصفة نتائج لا تحصى، حيث أن الخل برائحته النفاذة يقضي على الكثير من الروائح، ويتم ذلك عن طريق القيام بتسخين المياه جيدا وإضافة ثلاث ملاعق من الخل واستخدامه في غسل الأواني التي تم استعمالها في القلي، وبهذا تقضي على الرائحة النابعة من القلي.
- قشر الليمون إن فكرة الاستعانة بهذا القشر فكرة جهنمية، وذلك لأن الليمون يمتاز برائحة عطرة ومميزة، فيتاح أمامك أثناء تنظيف الأواني الخاصة بك الاستعانة بقشر الليمون، كما أنه يمكنك وضع الماء المغلي في إناء واسع وإضافة قشر الليمون بداخله، مع وضع بعض القطرات من عصير الليمون وترك الوعاء في مكان مفتوح لكي يتم توزيع كافة البخار البخار من الماء والمزاج برائحة الليمون في كافة أرجاء المكان.
- كما أنه يمكنك استخدام أوراق النعناع الأخضر في عملية امتصاص الروائح الكريهة.
استخدام شفاط المطبخ للتخلص من رائحة القلي
- أن فكرة تواجد الشفاط داخل المطبخ من أكثر الأفكار التي تساعد في الحد من وجود روائح الطعام داخل الشقة.
- كما أنه لابد من الحرص على الاستمرارية في تنظيف الشباك بشكل دائم لكي يكون قادر على القيام بعمله.
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