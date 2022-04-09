شوف عروض جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الأسبوع بجميع فروع جرير تسوق الآن

عروض جرير الشهرية، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون جميعًا عن العروض الخاصة بمكتبات جرير السعودية لشهر مارس، وهذه العروض ستكون عروض مميزة للغاية فهي عروض شهر الخير وستكون مليئة بالعروض والمفاجآت المختلفة، ولهذا الأمر سأتحدث معكم خلال السطور القادمة عن العروض الخاصة بمكتبات جرير السعودية لنهاية شهر مارس 2022.

عروض جرير الشهرية خصومات وتخفيضات شهر ابريل لن تتكرر اغتنم الفرصة

عروض جرير الشهرية

من أهم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي مكتبات جرير السعودية وهي مكتبات موجودة منذ الثمانينات من القرن الماضي ويوجد بها عدد كبير من المنتجات وخاصًة المستلزمات المدرسية والمنتجات الكهربية والإلكترونية، ويوجد لهذه المكتبة فروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتقدم هذه المكتبات منتجاته بأسعار منافسة لجميع الأسواق.

عروض وتخفيضات مكتبات جرير خلال نهاية مارس 2022

تقدم مكتبات جرير هذه الأيام مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور الآتية:

خصومات جرير اليوم لاب توب من أسبير 1 ويندوز 11 بسعر 1299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير الشهرية طابعة إتش بي سمارت تانك 515 وايرليس بسعر مميز للغاية 749 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير الأسبوعية إتش بي ديسك جيت لينك بسعر 259 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض جرير اليوم سبين 3 لاب توب ويندوز 10 بسعر 4399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات جرير اليومية بافيليون إكس 360 لاب توب ويندوز 10 بسعر 2969ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير الشهرية لاب توب بافيليون إكس 360 ويندوز 11 بسعر 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير اليوم كمبيوتر محمول أم إس أي موديرن 14 بسعر 2599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير اليومية أم إس أي جي إف 66 ويندوز 10 بسعر 5999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير اليوم