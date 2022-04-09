نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج حموضة المعدة في دقايق بوصفات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حموضة المعدة، حموضة المعدة مشكلة تواجه العديد من البشر وتكون مزعجة مع الشعور بالحرقان في الحلق والصدر وهي قد تكون ناتجة عن وجود مشكلة في الإرتجاع المعدي في المرئ الذي يحدث فيه إرتداد لأحماض المعدة وإفرازاتها خارج المعدة وتدفع المعدة الإفرازات والحمض إلى المرئ وهو ماينتج عنه حرقة الصدر وشعور بعدم الإرتياح، وقد تحدث حرقة وحموضة المعدة لعدة أسباب.

أسباب حموضة وحرقة المعدة:

قد تنتج حموضة المعدة بسبب زيادة الوزن وخاصة إذا كانت الدهون متراكمة في منطقة البطن.

تناول الطعام الدسم الملئ بالدهون بكمية كبيرة والنوم بعدها مباشرة.

تناول وجبات غير صحية وخاصة في أول النهار.

تناول البصل والثوم والتوابل والدهون.

قد تؤدي بعض المشروبات إلى حموضة المعدة مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية.

الحمل من أحد أسباب حموضة المعدة وذلك نتيجة لتغير الهرمونات في الجسم.

هناك بعض الأدوية التي تؤدي إلى حموضة المعدة مثل أدوية موانع الحمل وأدوية الإكتئاب وبعض المضدات الحيوية وبعض أدوية حساسية الصدر.

التدخين إحدى مسببات حموضة المعدة.

وقد تنتج حموضة المعدة بسبب مرض قرحة المعدة وفي هذه الحالة يجب عليك إستشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب للحالة.

تناول الشكولاتة والحمضيات ينتج عنها حموضة المعدة.

إرتداء الملابس الضيقة يؤدي إلى حموضة المعدة.

تناول الأطعمة الحارة.

ولكن إذا كانت حموضة المعدة غير ناتجة عن مرض عضوي كقرعة المعدة أو الحمل فيمكنك علاجها في المنزل بطرق طبيعية وسريعة.

علاج حموضة المعدة بالجنزبيل:

يساعد الجنزبيل على الهضم وتهدئة المعدة خاصة إذا كان الجنزبيل مطحون ويمكنك شرب الجنزبيل أو وضعه في الشوربة أو إضافته إلى طبق السلاطة.

علاج حموضة المعدة بالليمون:

الليمون من المهدئات للمعدة ويساعد الليمون على تقليل حموضة المعدة ويمكنك تناول الليمون على كوب ماء دافئ ويمكنك إضافة العسل الأبيض له.

علاج حموضة المعدة بالفواكه:

الموز والبطيخ من الأطعمة التي تعمل على تهدئة حموضة المعدة.

علاج حموضة المعدة بالحليب:

تناول اللبن الرائب بعد الوجبات الدسمة وقبل النوم يعمل على تهدئة الحموضة وراحة المعدة وأيضا تناول اللبن العادي البقري باردا يساعد في علاج الحموضة فورا.

علاج حموضة المعدة بالقرنفل:

القرنفل من الأعشاب التي لها فوائد عديدة للإنسان ومن ضمن هذه الفوائد هي علاج الحموضة فمضغ بعض أعواد من القرنقل تساعد على التهدئة السريعة لحموضة المعدة.