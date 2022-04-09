حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت

فكرة جهنمية قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة حيث تعتبر تلك الطريقة بمثابة حيلة ممتازة تعتبر من أكثر الحيل التي قد تغفل عنها الكثير من ربات البيوت، ومن خلال الاستعانة بمكون القهوة ووضعه بالثلاجة فهذا ما ينتج عنه العديد من المميزات والاستفادة القصوى هي ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، وفيما يلي من تلك الفقرات القادم نتحدث عن كيفية اتباع تلك الحيلة ومدى الاستفادة منها.

فكرة جهنمية قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة ولن تصدقي ماذا يحدث

من الممكن أن تقومي بالتحضير لكوب صغير و فنجان من مشروب القهوة والتي تعد واحد من بين المشروبات الصباحية والتي يعتمد على تناولها الكثيرون، ولمكن في تلك المرة عليك أن تقومي بحفظه في الثلاجة فهذا ما يعمل على التحقيق للعديد من الفوائد حيث أن الكثير من ربات البيوت قد تعانين من مشكلة الانتشار للروائح الغير مستحبة بالثلاجة بسبب أن الثلاجة تعد مكان تخزين مكونات غذائية، وأطعمة مختلفة وهو ما يجعل الثلاجة رائحتها غير مقبولة لذا من الممكن أن يتم وضع مشروب القهوة بها للتحسين من رائحة الثلاجة حيث أن القهوة لها دور في التخلص من تلك الروائح كما أن رائحة البن الذكية تطغى بشكل كبير على الثلاجة.

طريقة لحفظ البن بالثلاجة

من الممكن أن يتم الحفظ للبن بالثلاجة من خلال طريقة بسيطة جدا وهي أن يتم وضع القهوة بعلبة وتكون محكمة الغلق تماما وهذا زما يرجع إلى أن مكون القهوة ه القدرة على أن يمتص أي روائح بالثلاجة لذا فلا بد وأن تحفظ معزولة تماما بعبوة محكمة، ومن المفضل أن تمون عبوة الحفظ من خام الزجاج وألا تكون العبوة من الزجاج الشفاف، كما يمكن الحفظ بالثلاجة بداخل وعاء محكم من المعدن و من السيراميك، ولكن إحكام الغلق لا بد وأن نهتم به حتى لا يتسرب الهواء البارد فيعمل على إتلاف حبيبات القهوة ولذلك نكون ذكرنا فوائد وضع القهوة في الثلاجة