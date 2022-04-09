شوف خصومات 50% على جميع الأجهزة الذكية بداخل اكسترا بالسعودية

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تقدم شركة إكسترا لكل عملائها أفضل العروض على منتجات أجهزة المطبخ والشاشات والجوالات وكل مايحتاجه المنزل العصري من أجهزة ذكية وأندرويد بأقل الأسعار وبتخفيضات وخصومات إضافية 10% مع إمكانية التقسيط بمناسبة شهر رمضان المعظم، وتطلق شعار مع إكسترا في رمضان كل شئ إكسترا ولذلك جيئنا لكم بأحسن المنتجات والعروض في شركة إكسترا. عروض شركة إكسترا على الشاشات: متوفر شاشة كلاس برو تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة مزود بثلاث مخارج و 2 مخرج USB بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

متوفر شاشة سامسونج تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

متوفر شاشة سامسونج تلفزيون بحجم 43 بوصة فائق الوضوح ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود 2 مدخل يو إس بي متوفر بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي.

متوفر شاشة سوني تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 9799 ريال سعودي.

متوفر شاشة إل جي تلفزيون بحجم 70 بوصة فائق الوضوح ذكي مزود بمخرجين إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي بسعر 3949 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الجوالات: متاح جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان جذابة بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي.

متاح جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان بسعر 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي إيه 12 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت 4G بذاكرة 4 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق بسعر 575 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي إس 21 إف إي بمساحة تخزين 256 جيجا بايت 5G بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على اللاب توب: متواجد لينوفو إيديا باد 3 كور أي 3 بحجم 14 بوصة بذاكرة 4 جيجا بايت رام بسعة تخزينية 1 تيرا متوفر بلون أزرق بسعر 1350 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

متواجد هواوي ميت بوك دي 14 كور أي 5 بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام وبسعة تخزينية 512 جيجا بايت بحجم 14 بوصة متوفر باللون الرمادي بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.

متواجد أيسر سويفت 3 أنتل كور أي 5 بحجم 14 بوصة بسعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر باللون الفضي بسعر 2849 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات 50% على جميع الأجهزة الذكية بداخل اكسترا بالسعودية - ثقفني

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