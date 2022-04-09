شوف أبريل التوفير بأقوي العروض من لولو ماركت على مستلزمات شهر رمضان

تفاجئ أسواق لولو ماركت عملائها بكافه فروعها بأقوي العروض المختارة القيمة للأسبوع الخامس على التوالي على السلع التموينية والغذائية كما تقدم أضخم سوق اللحوم الرمضاني، كما تقدم وجبات شهية سعودية غنية بالبروتين ومليئة باللحوم والدواجن، وتوفر أيضا عروض الفواكه والخضروات.

أبريل التوفير بأقوي العروض من لولو ماركت على مستلزمات شهر رمضان

تقدم أقوي الأسعار على مستلزمات رمضان وجميع السلع الخاصه بالشهر الكريم، من أكبر تشكيلة متنوعة حصرية على التمور والمكسرات التي أختارتها لكم بكل عناية، كما تقدم لكم مجموعة أكياس مختلفة أرز سعودي ومصري لتحضير أرز شهي، وبمناسبة شهر الخير تقدم لكم قسائم شراء لأهدائها لمن تحب بقيمة مختلفة تتراوح بين 50 ريال، 100 ريال، 250 ريال، 500 ريال، وتقدم هذا العرض المميز لمدة أربع أيام على بعض المعروضات المتوفرة بالمجلة الأسبوعية مثل اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة الطازجة، وتقدم نوع من التمور متوفر لمدة أربع أيام فقط، يبدأ العرض الأسبوعي من اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل حتى يوم 12 أبريل ويستمر لمدة أسبوع العرض بجميع الفروع وحتى نفاذ الكمية.

عروض قوية لمدة أربع أيام من أسواق لولو

لحم نعيمي أنثى خروف كامل للكيلو 33.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال وفر 16.05 ريال.

كيلو بصل أحمر يمني، بسعر 1.65 ريال بدلاً من 4.45 ريال وفر 2.80 ريال.

كيس أرز بسمتي أبيض تاج محل بوزن 10 كيلو، بسعر 59.05 ريال بدلاً من 92.95 ريال وفر 33.00 ريال.

أكسترا وايت مسحوق غسيل 10 كيلو، سعر القطعة 42.50 ريال بدلاً من 72.50 ريال وفر 30.00 ريال.

كرتونة دجاج مجمد 10 حبات × 600 جرام، متاح لكل عميل شراء كرتونة واحدة، سعر القطعة 79.95 ريال.

تشكيلة متنوعة من أفضل العروض للتمور والمكسرات