نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وامساكية رمضان في العين 2022 الامارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد وامساكية رمضان في العين 2022 يعتبر شهر رمضان من أفضل الشهور عند الله عزة وجل وقد بدأ أول أيام رمضان في دولة الإمارات يوم اثنين أبريل بعد رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 وذلك وفقا الرؤيا الشرعية يهتم الجميع بمتابعة إمساكية رمضان 2022 في العين لمعرفة التوقيت بشكل محدد.
فعاليات رمضان في مدينة العين
شهر رمضان في جامع الشيخ زايد الكبير
مشروع مصابيح رمضانية يتواجد فيه عدد كبير من أشهر القراء في العالم العربي والإسلامي ويتم إقامة الصلاة في الجامع وأداء صلاة التراويح والتهجد والأيام شهر رمضان.
يوجد مشروع ضيوفنا الصائمون يتم إقامته على روح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويتم توزيع أكثر من 750 ألف من خلال هذا الشهر الفضيل كما يتم استضافة الصائمين في عدد من الخيم المكيفة والمجهزة.
افطارات وسحور في العين
يمكن الإفطار مع الأسود في حديقة الحيوان هي تجربة مميزة وفريده من نوعها خاصة عند غروب الشمس في العين قبل الإفطار يتم تجهيز مائدة الافطار للاستمتاع بأجواء السفاري الإفريقي وحديقة الحيوان.
يوجد أيضا مطعم الروضة الذي يقوم بتقديم أشهر الأكلات من المطبخ السوري والتي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة بجانب ديكور مميز يجعلك تشعر بالراحة والمتعة.
مطبخ سوليدير في العين
يعتبر من المطابخ اللبنانية المشهورة بتقديم أفضل الوجبات الغذائية المميزة والتي تنال إعجاب الجميع وخاصة عند تجهيزها بالزعتر والجبنة
يتواجد أيضا مطعم زيرو فات من أكثر المطاعم المشهورة في العين يقوم بتقديم وجبات الفتوح الشهية ويتم تجهيزها بنكهات عالمية ولمسات إماراتية حتى تتميز بمذاق شهي.
إمساكية رمضان في العين 2022 الإمارات
يمكنكم من خلال السطور القادمة على الاطلاع على مواعيد إمساكية رمضان في العين بشكل تفصيلي ومعرفة مواعيد الأذان طوال شهر رمضان المبارك في جميع الصلوات.
|اليوم
|رمضان
|ميلادى
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|السبت
|1 رمضان
|02 ابريل
|04:49 ص
|06:08 ص
|12:21 م
|03:48 م
|06:33 م
|08:03 م
|الاحد
|2 رمضان
|03 ابريل
|04:48 ص
|06:07 ص
|12:20 م
|03:48 م
|06:34 م
|08:04 م
|الاثنين
|3 رمضان
|04 ابريل
|04:47 ص
|06:06 ص
|12:20 م
|03:48 م
|06:34 م
|08:04 م
|الثلاثاء
|4 رمضان
|05 ابريل
|04:46 ص
|06:05 ص
|12:20 م
|03:48 م
|06:35 م
|08:05 م
|الاربعاء
|5 رمضان
|06 ابريل
|04:45 ص
|06:04 ص
|12:19 م
|03:47 م
|06:35 م
|08:05 م
|الخميس
|6 رمضان
|07 ابريل
|04:44 ص
|06:03 ص
|12:19 م
|03:47 م
|06:35 م
|08:05 م
|الجمعة
|7 رمضان
|08 ابريل
|04:43 ص
|06:02 ص
|12:19 م
|03:47 م
|06:36 م
|08:06 م
|السبت
|8 رمضان
|09 ابريل
|04:42 ص
|06:01 ص
|12:19 م
|03:47 م
|06:36 م
|08:06 م
|الاحد
|9 رمضان
|10 ابريل
|04:41 ص
|06:00 ص
|12:18 م
|03:47 م
|06:37 م
|08:07 م
|الاثنين
|10 رمضان
|11 ابريل
|04:40 ص
|05:59 ص
|12:18 م
|03:46 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|11 رمضان
|12 ابريل
|04:38 ص
|05:58 ص
|12:18 م
|03:46 م
|06:37 م
|08:07 م
|الاربعاء
|12 رمضان
|13 ابريل
|04:37 ص
|05:58 ص
|12:18 م
|03:46 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|13 رمضان
|14 ابريل
|04:36 ص
|05:57 ص
|12:17 م
|03:45 م
|06:38 م
|08:08 م
|الجمعة
|14 رمضان
|15 ابريل
|04:35 ص
|05:56 ص
|12:17 م
|03:45 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|15 رمضان
|16 ابريل
|04:34 ص
|05:55 ص
|12:17 م
|03:45 م
|06:39 م
|08:09 م
|الاحد
|16 رمضان
|17 ابريل
|04:33 ص
|05:54 ص
|12:17 م
|03:45 م
|06:40 م
|08:10 م
|الاثنين
|17 رمضان
|18 ابريل
|04:32 ص
|05:53 ص
|12:16 م
|03:44 م
|06:40 م
|08:10 م
|الثلاثاء
|18 رمضان
|19 ابريل
|04:31 ص
|05:52 ص
|12:16 م
|03:44 م
|06:40 م
|08:10 م
|الاربعاء
|19 رمضان
|20 ابريل
|04:30 ص
|05:51 ص
|12:16 م
|03:44 م
|06:41 م
|08:11 م
|الخميس
|20 رمضان
|21 ابريل
|04:29 ص
|05:50 ص
|12:16 م
|03:44 م
|06:41 م
|08:11 م
|الجمعة
|21 رمضان
|22 ابريل
|04:28 ص
|05:50 ص
|12:15 م
|03:43 م
|06:42 م
|08:12 م
|السبت
|22 رمضان
|23 ابريل
|04:27 ص
|05:49 ص
|12:15 م
|03:43 م
|06:42 م
|08:12 م
|الاحد
|23 رمضان
|24 ابريل
|04:26 ص
|05:48 ص
|12:15 م
|03:43 م
|06:43 م
|08:13 م
|الاثنين
|24 رمضان
|25 ابريل
|04:25 ص
|05:47 ص
|12:15 م
|03:42 م
|06:43 م
|08:13 م
|الثلاثاء
|25 رمضان
|26 ابريل
|04:24 ص
|05:46 ص
|12:15 م
|03:42 م
|06:44 م
|08:14 م
|الاربعاء
|26 رمضان
|27 ابريل
|04:23 ص
|05:46 ص
|12:15 م
|03:42 م
|06:44 م
|08:14 م
|الخميس
|27 رمضان
|28 ابريل
|04:22 ص
|05:45 ص
|12:14 م
|03:42 م
|06:44 م
|08:14 م
|الجمعة
|28 رمضان
|29 ابريل
|04:21 ص
|05:44 ص
|12:14 م
|03:41 م
|06:45 م
|08:15 م
|السبت
|29 رمضان
|30 ابريل
|04:20 ص
|05:43 ص
|12:14 م
|03:41 م
|06:45 م
|08:15 م
|الاحد
|30 رمضان
|01 مايو
|04:19 ص
|05:43 ص
|12:14 م
|03:41 م
|06:46 م
|08
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