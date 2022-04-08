شوف أقوى عروض بنده على جميع المنتجات في شهر رمضان

يقوم هايبر بنده السعوديه في هذا الأسبوع بتقديم أقوى العروض والخصومات على كافة منتجاته التي نالت ثقة جميع عملائه بسبب ما يقدمه من جودة عالية، وفي هذا الأسبوع يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات على اللحوم، والدجاج، وأكياس الخضروات بأنواعها المختلفة، ومنتجات الألبان من الحليب والجبن والعديد من المنتجات الأخرى، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطبخ، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، ومستلزمات العناية الشخصية، كما يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك لشهر رمضان المبارك بأسعار تنافسية، وتكون العروض سارية من يوم 5 رمضان الموافق يوم الأربعاء حتى يوم 11 رمضان الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

عروض بنده

جهاز مايكروويف كي أون سعة عشرين لتر بسعر 194 ريال بدلا من 429 ريال.

احصل على جهاز خلاط يدوي كينوود 6 سرعات مختلفة مقابل 94 ريال سعودي بدلا من 139 ريال.

بسعر 115 ريال فقط بدلا من 189 ريال احصل على فرامة لحم كليك أون التي تعمل بقوة 500 وات، يمكنك استخدامها في فرم اللحوم المختلفة وإعداد عجينة كفتة الارز المصرية.

محضرة طعام كولين مقابل 194 ريال بدلا من 299 ريال.

هايبر بنده

توجد تخفيضات على العديد من أنواع التمور، يمكنك شراء علبة من تمر سكري رطب محلي عرجون وزن كيلو جرام مقابل 11.95 ريال بدلا من 24.95 ريال.

احصل على كيس تمر سكري محلي سيافا وزن كيلو جرام مقابل 7.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.

اشتري علبة من تمر خضري تمارا وزن نصف كيلو جرام مقابل 6.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

تمر سكري رطب القصيم أنيسة سعر العلبة 13.95 ريال بدلا من 22.5 ريال.

تخفيضات بنده

عنب بدون بذور أبيض جنوب أفريقي سعر الكيلو 12.95 ريال بدلا من 16.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الزنجبيل الصيني مقابل 5.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

خس لولو بيوندي محلي سعر العلبة 4.95 ريال بدلا من 7.95 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية