شوف عروض هايبر ماركت مانويل بمناسبة شهر رمضان الكريم 2022

عروض مانويل السعودية، نظرًا لزيادة الطلب على منتجات الطعام والغذاء المختلفة في شهر رمضان تتجه جميع المتاجر بالسعودية تقريبًا إلى التخفيف عن الزائرين من خلال العروض والتخفيضات المقدمة على تلك المنتجات الهامة لشهر رمضان، حيث يتم بدء تلك العروض قبل شهر رمضان بأيام قليلة وتستمر حتى شهر رمضان وتتغير من فترة لأخرى على منتجات أخرى ضرورية للشهر الكريم، وأعلنت أسواق مانويل عن عروض رمضان الرائعة بها نعرفكم بها في سطورنا القادمة.

عروض مانويل السعودية

تمتلئ مائدة شهر رمضان بالطعام المختلف ما بين الكربوهيدرات والبروتين والدهون والسكريات لأن تلك العناصر هامة جدًا بعد عدد ساعات الصيام الطويلة خاصةً في موجة الحر التي تشهدها الكثير من المناطق حاليًا، لهذا نجد أن عروض هايبر مانويل في رمضان تتركز على أهم المنتجات التي توفر تلك العناصر مثل الدجاج واللحوم والزيوت والجبنة والمكسرات حيث يمكن شراء الكثير من تلك المنتجات بأسعار مخفضة عن السعر المعتاد المعروف كما يلي:

دجاج فيليه زينجر من أمريكانا سعر العلبة الكيلو الواحد 38.50 ريال.

وعلبة برجر بقري من أمريكانا أو علبة دجاج عادي أو جامبو من أمريكانا بها عشر قطع سعرها 21.50 ريال.

قطع دجاج ستربس حار أو عادي ومن أمريكانا يقدم بسعر 28.95 ريال لوزن 750 جرام.

علبة دجاج ناجتس وزنها 750 جرام سعرها 22.50 ريال.

تكلفة علبة دجاج متبل مشكلة نصف كيلو هو 20.50 ريال بفارق 9 ريالات عن السعر المعتاد.

بطاطس ستيك هاوس من أمريكانا وزن 750 جرام يقدم بسعر 8.95 ريال.

أحدث عروض مانويل لرمضان

كما أن العروض الحالية في مانويل السعودية لا تتمثل فقط في منتجات الطعام والغذاء المختلفة بل على منتجات التجميل والعناية بالبشرة ومنها:

كريم لوريال الفيف للشعر سعره 21.50 ريال لحجم 200 ملي.

ماء بالزيت من أجل تنظيف البشرة من غارنييه حجم 400 ملي بسعر 21.95 ريال.

سيروم فيتامين سي من غارنييه حجم 30 ملي سعره 34.95 ريال.

قناع وجه مختلف المكونات الطبيعية من غارنييه سعره 9.95 ريال.

ويمكن معرفة المزيد من العروض التي يقدمها هايبر ماركت مانويل السعودية من خلال الموقع الرسمي للمتجر ومتابعة العروض المعلن عنها طوال الوقت وخاصةً في شهر رمضان الكريم.