نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأوفر على مختلف السلع الغذائية لشهر رمضان بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU في المقال التالي

يستمر البحث بشكل كبير ومتزايد على مختلف السلع الغذائية منذ دخول شهر رمضان الكريم، نسبة لكثرة العزائم التي تشتهر بموائد وولائم كبيرة ورائعة وكذلك كثرة المشروبات الرائعة. لذلك نقدم لكم من خلال متاجر العثيم المشهورة أفضل السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع كالأرز واللحوم والفواكه والخضراوات والحلويات وغيرها الكثير بتخفيضات كبرى لا تفوتها. أقوى عروض العثيم الرمضانية على مختلف السلع الغذائية بخصومات مذهلة أرز ملك الأرز بسمتي هندي مزة، للكيس بوزن 10 كيلو جرام، كما توفر لكل عميل 2 كيس. بسعر 52.95 ريال بدلاً من 77.75 ريال سعودي.

حليب نيدو المدعم بودرة بوزن 1950 جم وعليه 10% خصم. للحبة مقابل 52.95 ريال سعودي. وتوفر لكل عميل فرصة الحصول على 2 حبة من المنتج. صابون تايد بودرة مركز، للكيس وزن 4.5 / 5 كجم، سعر الكيس 38.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال سعودي. أسعار العثيم الرمضانية على الخضراوات والفواكه كمثرى آفريقي، سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

اشتري علبة من طماطم شيري، للعلبة بسعر 4.45 ريال سعودي.

خس لولو بيوتدي، سعر العلبة 5.95 ريال. تمر أمل الخير سكري رطب، للعبة بوزن 1 كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من تمر خلاص الأحساء مكنوز، للحبة بوزن 6.95 ريال سعودي.

احصل على تمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي، وزن الحبة الواحدة 1 كيلو جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مول على اللحوم والجبن والحلويات متوفر في العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم، للكيلو مقابل 52.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من لحم حاشي بالعظم، للكيلو 34.95 ريال سعودي.

جبن آنكور فيتا، للكيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

حلاوة الجميل سادة، للكيلو بسعر 8.95 ريال.

زيتون كوبوليفا شرائح أسود / أخضر، وزن الكيس 900 جم مقابل 17.50 ريال سعودي. زود كنافة بالمهلبية والمكسرات، للعلبة بسعر 3.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

تورتة كرنفال الكنافة بمناسبة شهر رمضان، سعر احبة 34.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

بقلاوة وكنافة بالمكسرات من ديلوكس، يعر العلبة الوسط 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

أما سعر العلبة الكبيرة 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي. قمر الدين السعيد وزن الربطة 400 جم، بسعر 7.50 ريال سعودي.

ليمون أسود مجفف، للكيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من العدس الأحمر مقابل 60.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأوفر على مختلف السلع الغذائية لشهر رمضان بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

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