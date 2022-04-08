شوف تخفيضات بنده الرمضانية على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية لا تفوتها

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عروض بنده الرمضانية المميزة تتميز بالتنوع وكثرة منتجاتهم الرائعة التي تتميز بخصومات مذهلة بمناسبة شهر رمضان الكريم. حيث تنفرد متاجر بنده وهايبر بنده في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة تناسب الجميع بدون غلاء في الأسعار سواء على السلع أو الأجهزة المختلفة مثل الأيفون وغيرها الكثير لا تفوت العرض. تخفيضات بنده الرمضانية العملاقة على الأجهزة الإلكترونية احصل على خصم 110 ريال على تلفزيون تي سي إل مزود بنظام أندرويد، تلفزيون ذكي. يحتوي على شاشة مقاسها 55 بوصة، ويتميز بدقة وضوح عالية الجودة 4K. بسعر 1999 ريال بدلاً من 3099 ريال سعودي.

تلفزيون إمبكس جلوريا، تلفزيون ذكي بشاشة مقاس 50 بوصة، ودرجة وضوح عالية الجودة 4K. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي، كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني. وفر 400 ريال على أبل أيفون 13 برو ماكس، بشاشة 6.7 بوصة، بمعالج أوكتا كور، ورام بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات فالجهاز يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+12 ميجا بكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل. بسعر 4799 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي. ويتوفر من الجهاز أروان كثيرة كالأبيض والأخضر وغيرها.

حصري للأعضاء خصم 240 ريال على هاتف سامسونج أي 52 إس، من الجيل الخامس. الهاتف يتميز بعددة مميزات منها مساحة ذاكرته كبيرة أي سعتها 128 جيجا بايت، وكذلك العشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام. كما يحتوي على معالج أوكتا كور، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 5+5+12+64 ميجا بكسل، وأخرى أماية بدقة 32 ميجا بكسل. بسعر 1419 ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة الكهربائية بخصومات كبرى خصم 40 ريال على شوية كهربائية من كولين، تعمل بقوة 200 واط، بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

خصم 210 ريال قلاية بدون زيت من سينكور، سعة القلاية 2 كيلو. بسعر 149 ريال بدلاً من 359 ريال سعودي.

اشتري خلاط مع وعاء من كولين يعمل بقوة 150 واط، بسعر 59 ريال بدلاً من 95 ريال سعودي.

خصم 300 ريال على قلاية بدون زيت من فيليبس، سعتها 0.8 كيلو جرام، بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات بنده الرمضانية على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية لا تفوتها - ثقفني

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