شوف تخفيضات بنده الرمضانية العملاقة على مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لا تفوتها

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تستمر عروض وتخفيضات بنده وهايبر بنده طوال شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. الجميع يبحث عن أفضل أنواع الهواتف والأجهزة الكهربائية، وليس هذا فقط بل يبحثون عن أفضل العروض والأسعار الممكنة والمناسبة للجميع. لذلك نوفر عليك عناء البحث عن أي منتج فقد وفرنا لك كل ما تريده من خلال مجلة بنده وهايبر بنده. تخفيضات بنده الرمضانية العملاقة على الهواتف الذكية خصم 50 ريال على هاتف نوكيا بلس سي 01، من الجيل الرابع، ومزود بشريحتين إس أي إم. كما يحتوي على شاشة مقاسها 5.45 بوصة، ورام بسعة 2 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات فيحتوى على واحدة أمامية بدقة 5 ميجا بكسل، والأخرى خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل. بسعر 269 ريال بدلاً من 319 ريال سعودي.

احصل على خصم 50 ريال على اومي ريدمي 9 أي، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، من الجيل الرابع. كما يتوفر الهاتف بثلاث ألوان الأزرق والأخضر والرمادي، بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجا بايت، والداخلية بسعة 32 جيجا بايت. بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال سعودي.

وفر 100 ريال على سامسونج أي 52، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، من الجيل الرابع متوفر بأكثر من لون مختلف ورائع منها الأسود والأبيض وغيرها. بالإضافة لذلك فهو مزود بمعالج أوكتا كور، ورام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجا بايت. أما الكاميرات فهي عالية الدقة حيث أن عدد الكاميرات الخلفية 5+5+12+64 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 32 ميجا بكسل. بسعر 1149 ريال بدلاً من 1249 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة الكهربائية القوية احصل على توفير 216 ريال على محضرة طعام من فيليبس، تعمل بقوة 1000 واط، بسعر 179 ريال بدلاً من 395 ريال سعودي.

وفر 110 ريال على فرن كهربائي كي أون، سعة الفرن 38 لتر. كما يعمل الفرن بقوة 1600 واط، بسعر 179 ريال بدلاً من 289 ريال سعودي.

لعمل الحواواشي والكفتة حصري للأعضاء اشتري فرامة اللحم من كينوود، التي تعمل بقوة 2100 واط. الفرامة تعمل بقوة 2100 واط، بسعر 299 ريال بدلاً من 529 ريال سعودي، ووفر 230 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات بنده الرمضانية العملاقة على مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لا تفوتها - ثقفني

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