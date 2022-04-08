نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مكتبات جرير الرمضانية مستمرة وتخفيضات متنوعة تصل إلى 20% على الاليكترونيات في المقال التالي
أفضل عروض وخصومات مكتبات جرير الرمضانية على الإلكترونيات، jarir bookstore مكتبة جرير معروفة منذ تأسيسها في المملكة العربية السعودية أن الأسعار الخاصة بها منافسة لجميع المكتبات الأخرى، ومنتجاتها جيدة للغاية، ويوجد داخل مكتبات جرير كافة الأجهزة والأدوات الإلكترونية وملحقاتها، كما يوجد معظم المستلزمات المدرسية ومجموعة كبيرة من الكتب والقصص والروايات التي يبحث عنها الجميع، ونظرًا لقدوم شهر رمضان تقدم مجموعة مكتبات جرير بعض العروض والتخفيضات على منتجاتها المختلفة، وخلال هذا المقال سأتحدث معكم عن بعض هذه العروض.
عروض وتخفيضات جرير على الشاشات الذكية والتليفزيونات بعد خصومات وامتيازات شهر رمضان المبارك
مكتبات جرير السعودية
أسواق جرير السعودية واحدة من المكتبات المهمة للغاية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية منذ زمن، وتحتوي على كافة الإلكترونيات والمستلزمات المدرسية ومجموعة كبيرة من المنتجات الأخرى، كما أن معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية يفضلون مكتبات جرير ويذهبون لشراء منها ما يحتاجون وذلك نظرًا لجودة المنتجات والأسعار المميزة عن الجميع.
عروض جرير اليوم الرمضانية على الاليكترونيات
بمناسبة شهر رمضان الكريم تقدم مجموعة مكتبات جرير بعض العروض والتخفيضات، إليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض الجوالات في جرير فيفو واي 12 سعة 32 جيجا بايت بسعر 479 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير لينوفو كى 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 629 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي إس 21 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير آبل آيفون 13 سعة 256 جيجا بايت بسعر 4099 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكي إس 21 سعة 256 جيجا بايت بسعر 2799 ريال سعودي.
- لابتوب جرير مايكروسوفت سورفيس برو 7 لاب توب بسعر 5499 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هونور 50 سعة 256 جيجا بايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة سكاي وورث حجم 55 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج جالكسي إي 72 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1799 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لاب توب إم إس إي بسعر 6999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين شاشة إل جي 55 بوصة بسعر 2849 ريال سعودي.
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