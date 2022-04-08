شوف خصومات الموسم هايبر بنده 65% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف عروض شهر رمضان

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عمر شويل - جدة خصومات الموسم هايبر بنده 65% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف عروض شهر رمضان، يتوفر عصارة كينوود سعة 1 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%، يتوفر خلاط كي أون بسعر 69 ريال بدلا من 119 ريال خصم 42%، تتوفر قطاعة دوتس سعة 0.6 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 96 ريال خصم 39%، تتوفر قلاية بدون زيت سنكور سعة 2 كيلو جرام بسعر 149 ريال بدلا من 359 ريال خصم 59% ضمن عروض هايبر بنده شهر رمضان 2022.
خصومات الموسم هايبر بنده 65%
يتوفر خلاط كينوود سعة 2 لتر 500 واط بسعر 89 ريال بدلا من 189 ريال خصم 53%، يتوفر عروض شهر رمضان 2022 على الأجهزة الكهربائية خلاط سنكور سعة 1.75 لتر 600 واط بسعر 69 ريال بدلا من 189 ريال خصم 65%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده عرض حصري للأعضاء على محضرة طعام فيليبس 2 في 1 بسعر 179 ريال بدلا من 395 ريال خصم 55%، يتوفر عرض حصري للأعضاء على قطاعة مولنيكس بسعر 79 ريال بدلا من 169 ريال خصم 54%.
عروض الشاشات هايبر بنده
يتوفر شاشة تلفزيون تي سي إل يدعم تقنية 4K سمارت اندرويد 65 بوصة بسعر 2599 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن خصومات الشاشات هايبر بنده تلفزيون إمبكس جلوريا يدعم تقنية 4K سمارت 50 بوصة بسعر 1199 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان ثلث الثمن تلفزيون تي سي إل أندرويد يدعم تقنية 4K سمارت اندرويد 55 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 36%.
عروض شهر رمضان هايبر بنده
يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل أندرويد UHD يدعم تقنية 4K حجم 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف نوكيا بلس سي 1 مع شبكة 4G سعة 16 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية و خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده عرض خاص على هاتف نوكيا سي 30 يدعم شبكة 4G سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 489 ريال.
عروض الهواتف هايبر بنده
يتوفر هاتف نوكيا 6300 يدعم شبكة 4G سعة 4 جيجابايت سعة 512 جيجا بايت و 512 جيجا رام بسعر 185 ريال بدلا من 223 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص على هاتف سامسونج A12 يدعم شبكة 4G سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 48 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسيل و أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال، يتوفر هاتف سامسونج A3 يدعم شبكة 4G سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية 48 + 2 ميجا بكسيل وأمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال خصم 6% ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده.
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